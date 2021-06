Eli Lilly : lance une initiative contre la migraine

Eli Lilly annonce le lancement de ' Think Talk Treat Migraine ', une initiative visant à répondre aux besoins non satisfaits dans les soins en matière migraine.



L'initiative est actuellement en phase pilote dans quatre Etats américains (Connecticut, Caroline du Nord, Indiana et Colorado) et vise à fournir des ressources simples pour réfléchir, parler et traiter la migraine.



' L'objectif de Think Talk Treat Migraine est de simplifier la reconnaissance et la discussion de la maladie du point de vue du patient et du fournisseur de soins primaires, ce qui peut potentiellement conduire à des améliorations significatives des résultats de santé grâce à un diagnostic précis et à des soins appropriés et opportuns ', résume Michael Cobas Meyer, vice-président des affaires médicales mondiales chez Lilly Bio-Médicaments.



Think Talk Treat Migraine fournit ainsi des informations, des outils et des ressources spécialement développés pour les personnes pouvant vivre avec la migraine et les prestataires de soins, précise Eli Lilly.





