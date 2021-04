Eli Lilly : recrute un nouveau directeur de l'information

Eli Lilly a annoncé aujourd'hui que Diogo Rau rejoindrait la société en tant que vice-président senior et directeur de l'information et du numérique (chief information and digital officer) à compter du 17 mai.



Diogo Rau succédera ainsi à Aarti Shah qui prendra sa retraite après 27 années passées dans l'entreprise.



Diplômé de l'Université de Stanford, Diogo Rau a travaillé 10 ans chez Apple où il a notamment occupé le poste de cadre supérieur de la technologie de l'information pour les magasins en ligne et de détail.



'Je suis très heureux de rejoindre l'équipe de Lilly à un moment aussi incroyable', a déclaré la nouvelle recrue. 'L'apprentissage automatique peut ouvrir de nombreuses d'opportunités, et la technologie peut renforcer nos relations avec les patients et les médecins'.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.