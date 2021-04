Eli Lilly : résultats décevants d'une étude dans la Covid

Eli Lilly et Incyte annoncent des résultats décevants de COV-BARRIER, une étude de phase III sur 1525 patients évaluant le baricitinib 4 mg une fois par jour plus standard de soins (SoC) dans le traitement de la Covid-19, par rapport au placebo plus SoC.



Cet essai n'a pas rencontré d'importance statistique sur le critère d'évaluation primaire, à savoir une différence dans la proportion de participants qui progressent vers une ventilation non invasive ou une ventilation mécanique invasive ou la mort.



'Les données ont montré une réduction de 38% de la mortalité au jour 28 chez les patients traités au baricitinib en plus du standard de soins, y compris les corticostéroïdes et le remdesivir', précisent toutefois les laboratoires pharmaceutiques.



