Eli Lilly : nouveau responsable RH et diversité

Eli Lilly a annoncé hier le départ à la retraite, à la fin de l'année, de Stephen Fry, vice-président senior chargé des ressources humaines (RH) et de la diversité.



'Steve a joué un rôle clé en nous guidant à travers les défis auxquels nous avons été confrontés au cours de ces premières années, en modernisant de nombreuses dimensions de notre fonction RH', a commenté David A. Ricks, p.d.-g. de Eli Lilly



A la suite de ce départ, Eric Dozier, actuel vice-président et directeur commercial de Loxo@Lilly, a été promu pour succéder à Steve Fry en tant que vice-président senior chargé des ressources humaines et de la diversité.

Eric Dozier relèvera de David A. Ricks et rejoindra le comité exécutif d'Eli Lilly au départ à la retraite de Steve Fry.



Enfin, Winselow Tucker rejoindra Eli Lilly fin août en tant que vice-président senior et directeur commercial de Loxo@Lilly, afin de succéder à Eric Dozier.



Winselow Tucker rejoint Eli Lilly en provenance de Bristol Myers Squibb, où il a occupé le poste de vice-président senior et directeur général d'US Hematology puis de vice-président senior.



