Eli Lilly : potentielle nouvelle indication pour Jardiance

Eli Lilly fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'étudier sa demande de nouveau médicament supplémentaire (sNDA) pour Jardiance® (empagliflozine) dans la cadre d'une nouvelle indication potentielle visant à abaisser la glycémie chez les enfants de 10 ans et plus atteints de diabète de type 2.



' Il existe des besoins clairs non satisfaits pour les jeunes atteints de diabète de type 2, dont la prévalence a presque doublé chez les personnes âgées de 10 à 19 ans au cours des deux dernières décennies ', a déclaré Mohamed Eid, vice-président en charge du Développement clinique et Medical Affairs, Cardio-Renal-Metabolism & Respiratory Medicine chez Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, partenaire d'Eli Lilly.



'Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec la FDA pendant le processus d'examen et en attendant une décision sur nos efforts pour apporter une autre option de traitement potentielle aux enfants 10 ans et plus avec le diabète de type 2', ajoute-t-il.



S'il est approuvé, Jardiance constituerait une nouvelle option de traitement par voie orale pour le diabète de type 2 chez les enfants de 10 ans et plus aux États-Unis.



