Eli Lilly : présente son nouveau service, LillyDirect

Eli Lilly a présenté aujourd'hui LillyDirect, soit une nouvelle expérience de soins de santé numérique destinée aux patients américains souffrant d'obésité, de migraine et/ou de diabète.



LillyDirect propose notamment l'accès à des prestataires de soins de santé indépendants, à un soutien personnalisé et à la livraison directe à domicile de certains médicaments Lilly via des services de distribution pharmaceutique tiers.



'Avec LillyDirect, notre objectif est d'alléger certains fardeaux en simplifiant l'expérience du patient afin d'aider à améliorer les résultats', explique en substance David A. Ricks, le dirigeant du laboratoire.



Les futures mises à jour de cet outil pourraient inclure de nouveaux produits, partenaires et services, indique la société.



