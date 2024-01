Eli Lilly : réagit à l'usage détourné de certains médicaments

Alors que Eli Lilly a développé Mounjaro et Zepbound afin de répondre aux besoins des personnes touchées par le diabète et l'obésité, le laboratoire indique être conscient de l'usage détourné de ses produits, notamment à des fins esthétiques pour perdre du poids.



Le laboratoire rappelle que Mounjaro et Zepbound sont indiqués pour le traitement de maladies graves ; ils ne sont pas approuvés - et ne doivent pas être utilisés pour - la perte de poids esthétique.



Ainsi, Eli Lilly ne promeut ni n'encourage l'utilisation de Mounjaro, Zepbound ou de tout autre médicament Lilly en dehors de l'indication approuvée par la FDA.



Le laboratoire rappelle d'ailleurs que Mounjaro et Zepbound ne doivent être utilisés que sur prescription d'un professionnel de la santé agréé.



