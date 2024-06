Eli Lilly : recrute la directrice qualité de Bristol Myers

Eli Lilly fait savoir que Melissa Seymour rejoindra la société en tant que vice-présidente exécutive en charge de la Qualité Globale et membre du Comité Exécutif à compter du 22 juillet 2024.



Actuellement directrice de la qualité chez Bristol Myers Squibb, Melissa Seymour succédera à Johna Norton, qui prend sa retraite après 34 ans de service..



Le laboratoire rappelle qu'elle a auparavant occupé des postes de direction chez Bristol Myers Squibb, Biogen, Novo Nordisk et Glaxo Smith Kline, et elle est ainsi reconnue comme une leader en matière de qualité dans l'industrie pharmaceutique.



David A. Ricks, dirigeant de Lilly, a fait part de son enthousiasme lié à l'arrivée de Melissa Seymour, soulignant son expérience de plus de 25 ans et son expertise en initiatives stratégiques de qualité.





