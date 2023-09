Eli Lilly and Co et une ancienne employée ont accepté de régler un procès dans lequel l'employée affirmait avoir été licenciée après avoir signalé de mauvaises pratiques de fabrication et la falsification de données concernant l'un de ses médicaments phares contre le diabète, selon des documents déposés au tribunal.

L'ancienne responsable des ressources humaines, Amrit Mula, a affirmé dans le procès qu'elle avait insisté à plusieurs reprises auprès des dirigeants d'une usine du New Jersey pour qu'ils remédient à des problèmes concernant plusieurs médicaments biologiques, dont Trulicity, un médicament contre le diabète de type 2.

Lilly a qualifié Mme Mula de non-scientifique dont les allégations étaient "tout simplement fausses", selon les documents déposés au tribunal.

Les deux parties sont parvenues à un accord de principe cette année et s'efforçaient de finaliser le règlement, selon un document déposé au tribunal en août.

Un juge a fixé une date limite à mercredi pour informer le tribunal de leur intention de reprendre le litige, et a déclaré que si elles ne le faisaient pas, l'affaire serait classée. Aucune des deux parties n'a déposé d'autres documents au tribunal.

Un porte-parole de Lilly a déclaré que la résolution "n'admet en aucun cas un quelconque acte répréhensible" et n'a pas commenté les détails du règlement. Un avocat de Mula n'a pas répondu à nos questions.

L'usine du New Jersey fait l'objet d'un examen minutieux de la part de la Food and Drug Administration des États-Unis depuis 2019, lorsque des inspecteurs ont découvert que des données de contrôle de la qualité avaient été supprimées et n'avaient pas fait l'objet d'un audit approprié, a rapporté Reuters. L'usine a également produit plusieurs médicaments contre le cancer et une thérapie COVID-19.

Les inspecteurs sont revenus plus tard et ont trouvé d'autres problèmes, notamment que des lots de médicaments avaient été jetés en raison d'erreurs de fabrication et que les problèmes de contrôle de la qualité n'étaient pas correctement examinés par l'entreprise pour éviter qu'ils ne se reproduisent.

Lilly a déclaré qu'elle travaillait en collaboration avec la FDA pour répondre aux préoccupations de l'agence.

Par ailleurs, le ministère américain de la justice a ouvert en 2021 une enquête criminelle à la suite d'un article de Reuters détaillant certaines des allégations de Mula.

Aucune charge n'a été retenue. Un porte-parole du ministère de la justice n'a pas répondu à une demande de commentaire sur l'état d'avancement de l'enquête. (Reportage de Dan Levine à San Francisco et de Marisa Taylor à Washington ; Rédaction de Jamie Freed)