Eli Lilly : relèvement d'objectifs annuels et acquisition

Eli Lilly annonce relever ses objectifs pour 2020, tablant ainsi sur un BPA ajusté entre 7,45 et 7,65 dollars et des revenus entre 24,2 et 24,7 milliards de dollars, contre des fourchettes cibles précédentes de respectivement 7,20-7,40 dollars et 23,7-24,2 milliards.



Concernant l'année 2021, le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis indique anticiper un BPA ajusté entre 7,75 et 8,40 dollars, pour des revenus attendus entre 26,5 et 28 milliards, soutenus notamment par les thérapies de la Covid-19.



Par ailleurs, Eli Lilly fait part d'un accord pour l'acquisition de Prevail Therapeutics, société de biotechnologies spécialisée dans les maladies neurodégénératives, pour environ 1,04 milliard de dollars, transaction qui devrait être finalisée au premier trimestre 2021.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.