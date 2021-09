Eli Lilly : résultats encourageants dans le diabète de type 2

Eli Lilly annonce qu'une étude dans le cadre d'un essai de phase III a montré que trois doses de tirzepatide (5, 10 et 15mg) ont permis de générer de fortes réductions de la teneur en graisse du foie et du tissu adipeux abdominal par rapport à l'insuline dégludec, chez les adultes atteints de diabète de type 2.



Par ailleurs, une autre sous-étude a montré que ces trois doses avaient permis d'améliorer la variabilité glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2.



'Le tirzépatide a aidé les participants à avoir moins de variabilité dans leur glycémie tout au long de la journée, notamment en passant moins de temps en dessous de la plage cible et plus de temps dans une plage cible plus étroite reflétant une glycémie normale', a déclaré Richard Bergenstal, directeur exécutif du Centre international du diabète du Parc Nicollet.



Les différents résultats ont été présentés aujourd'hui à l'occasion de la 57e réunion annuelle de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD).





