Eli Lilly : résultats positifs autour du lebrikizumab

Eli Lilly annonce que deux essais de phase III ont montré que le lebrikizumab permettait d'améliorer 'significativement' la clairance cutanée et les démangeaisons chez les personnes atteintes de dermatite atopique (DA) modérée à sévère (également appelée eczéma atopique).



Les critères d'évaluation principaux et tous les critères secondaires clés - y compris les démangeaisons, l'interférence des démangeaisons sur le sommeil et la qualité de vie - ont été atteints à la semaine 16 tandis que le profil d'innocuité s'est révélé 'cohérent avec les études antérieures'.



'Nous sommes enthousiasmés par les données reçues, qui soutiennent l'efficacité potentielle du lebrikizumab et la perspective de fournir cette thérapie prometteuse aux personnes vivant avec une DA modérée à sévère en Europe ', a déclaré Karl Ziegelbauer, Ph.D., directeur scientifique d'Almirall S.A..



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.