Eli Lilly : résultats positifs dans la maladie d'Alzheimer

Eli Lilly fait part de résultats positifs pour son étude de phase II TRAILBLAZER-ALZ, évaluant son anticorps Donanemab dans le traitement de la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce, résultats qui seront présentés lors d'un futur congrès médical.



Il a atteint le critère d'évaluation principal, montrant un ralentissement significatif de 32% du déclin d'une mesure composite de la cognition et de la fonction quotidienne chez les patients, par rapport au placebo.



Donanemab a aussi montré des améliorations constantes dans tous les critères d'évaluation secondaires pré-spécifiés mesurant la cognition et la fonction par rapport au placebo, mais n'a pas atteint la signification statistique nominale sur chaque point final secondaire.



