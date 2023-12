Eli Lilly : succès de l'OPA sur POINT Biopharma Global

Le 27 décembre 2023 à 15:40 Partager

Eli Lilly a annoncé le succès de son opération d'acquisition de POINT Biopharma Global, une entreprise disposant d'un pipeline de thérapies en développement pour le traitement du cancer.



'Les thérapies ciblées par radioligand de nouvelle génération offrent de grandes promesses pour réaliser des avancées significatives contre divers cancers, et nous sommes ravis de nous investir dans ce domaine grâce à l'ajout de POINT', a expliqué en substance Jacob Van Naarden, vice-président exécutif chez Eli Lilly.



'Avec le temps, j'espère que nous pourrons proposer plusieurs nouvelles thérapies 'radio-ligandiques' aux patients atteints de cancer et améliorer leurs résultats', a-t-il ajouté.



A l'expiration de l'OPA, 72 788 215 actions avaient été apportées à l'offre, représentant environ 67,97 % des actions émises et en circulation. Ces actions ont été acceptées pour paiement et seront rapidement payées, conformément aux termes de l'offre, au prix de 12,5$ / action.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.