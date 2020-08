Eli Lilly : un médicament contre l'insuffisance cardiaque

31/08/2020 | 14:50

Eli Lilly a déclaré lundi que son médicament Jardiance contribuait à réduire de 25% le risque de décès cardiovasculaire et d'hospitalisation chez les patients diabétiques et non diabétiques souffrant de problèmes d'insuffisance cardiaque.



L'essai de phase III a également montré que Jardiance réduisait de 30% le risque d'hospitalisation initiale et récurrente pour insuffisance cardiaque, tout en ralentissant considérablement le déclin de la fonction rénale.



L'insuffisance cardiaque - qui survient lorsque le coeur ne peut pas pomper suffisamment de sang vers le reste du corps - affecte plus de 60 millions de personnes dans le monde, avec plus d'un million de personnes hospitalisées en raison de cette maladie chaque année aux États-Unis.



