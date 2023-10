Eli Lilly : va partager plusieurs résultats en oncologie

Eli Lilly annonce la présentation de plusieurs études à l'occasion du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) qui se tiendra à Madrid du 20 au 24 octobre.



Dans une présentation orale de dernière minute, le laboratoire présentera notamment les résultats sur cinq ans du Verzénio (abemaciclib) recueillis dans le cadre d'un essai de phase III. L'essai évalue deux années de traitement adjuvant par Verzenio en association avec une thérapie endocrinienne (ET) par rapport à l'ET seule dans certains cancers du sein (EBC) à risque élevé de récidive.



Par ailleurs, dans deux présentations orales de dernière minute Eli Lilly partagera les résultats d'analyse intermédiaires des études cliniques de phase 3 évaluant Retevmo par rapport à une chimiothérapie à base de platine - avec ou sans pembrolizumab - comme traitement initial pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) avec fusion RET positive.



Enfin, le laboratoire présentera également des données cliniques sur l'immunestrant en monothérapie et en thérapie combinée. Ces résultats incluent les premières données cliniques sur l'immunestrant en association avec l'évérolimus ou l'alpelisib dans certains cancers du sein.





