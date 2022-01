Innovent et Eli Lilly and Company annoncent les résultats cliniques finaux et l'analyse des biomarqueurs de l'étude de phase Ib sur l'association de TYVYT® (Sintilimab injectable) et du biosimilaire injectable du bevacizumab pour le traitement du carcinome hépatocellulaire avancé.

Innovent Biologics, Inc. a annoncé conjointement avec Eli Lilly and Company les résultats cliniques finaux et l'analyse des biomarqueurs de l'étude ouverte de phase Ib (NCT04072679) portant sur l'injection d'un biosimilaire de sintilimab plus bevacizumab pour le traitement du carcinome hépatocellulaire avancé, lors du Symposium 2022 de l'ASCO sur les cancers gastro-intestinaux (Abstract# 455). L'étude, qui a été menée en Chine, a évalué le traitement par sintilimab plus injection biosimilaire de bevacizumab pour les patients atteints de CHC localement avancé ou métastatique avec ou sans traitement systémique antérieur ou échec du traitement systémique. L'étude de phase Ib comprenait des phases d'escalade de dose et d'expansion de dose. Dans la phase d'augmentation de la dose, les patients ont été répartis de manière aléatoire pour recevoir le sintilimab 200 mg plus le bevacizumab biosimilaire 7,5 mg/kg (groupe à faible dose) ou 15 mg/kg (groupe à forte dose). Dans la phase d'expansion de la dose, la sécurité et l'efficacité ont été évaluées pour chaque groupe de dose. Au total, cinquante patients ont été inclus dans l'analyse finale, 29 patients ayant reçu 7,5 mg/kg de bevacizumab biosimilaire et 21 patients 15 mg/kg. Le profil de sécurité était cohérent avec celui observé dans les études précédemment rapportées sur le sintilimab et le biosimilaire du bevacizumab, sans signaux de sécurité nouveaux ou inattendus. Les effets indésirables liés au traitement (TRAE) les plus fréquents étaient l'hypertension (32 %), la protéinurie (26 %) et la fièvre (26 %). L'incidence des effets indésirables de grade = 3 était de 28,6 % dans le groupe à forte dose et de 13,8 % dans le groupe à faible dose. Le taux de réponse global (ORR) était de 34 % (17/50) et les ORR des groupes à faible dose et à forte dose étaient de 31 % et 38 %, respectivement. Le taux de contrôle de la maladie (DCR) était de 78 % (39/50). La survie médiane sans progression (SSP) était de 10,5 mois (IC à 95 %, 8,4-12,7) et la survie médiane globale (SG) de 20,2 mois (IC à 95 %, 16,1-24,3). Une analyse plus poussée des biomarqueurs a montré que les patients présentant un niveau élevé de CD137 = 31,8 pg/mL ont une PFS (mPFS : 14,2 contre 4,1 mois, p=0,001) et une OS (mOS : NR contre 15,6 mois, p=0,023) plus longues. De plus, l'analyse du microenvironnement immunitaire tumoral (TiME) a démontré que la densité élevée de macrophages M1 (CD68+, CD163-) dans le stroma était liée à une efficacité plus élevée (p=0,033), à une SSP plus longue (p=0,024) et à une SG (p =0,046).