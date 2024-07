La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé KisunlaMC (donanemab-azbt) pour le traitement de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce et symptomatique. (donanemab-azbt, 350 mg/20 ml, une injection mensuelle pour perfusion IV), le traitement de la maladie d'Alzheimer d'Eli Lilly and Company pour les adultes atteints de la maladie d'Alzheimer (MA) à un stade précoce et symptomatique, ce qui inclut les personnes souffrant de troubles cognitifs légers (MCI) ainsi que les personnes au stade de démence légère de la MA, avec une pathologie amyloïde confirmée.1, 2 Kisunla, administré une fois par mois, est le premier et le seul traitement ciblant les plaques amyloïdes. Il est prouvé qu'il est possible d'arrêter le traitement lorsque les plaques amyloïdes ont disparu, ce qui permet de réduire les coûts de traitement et le nombre de perfusions. Le coût total de Kisunla variera d'un patient à l'autre en fonction de la date d'achèvement du traitement.

Les instructions de dosage de la FDA indiquent que les prescripteurs peuvent envisager d'arrêter le traitement par Kisunla lorsque les plaques amyloïdes ont disparu à des niveaux minimes, comme l'a montré l'imagerie TEP de l'amyloïde. La possibilité de terminer le traitement après une durée limitée, ainsi que des perfusions de 30 minutes une fois par mois, pourraient permettre de réduire les frais de traitement à la charge des patients et le nombre de perfusions par rapport à d'autres thérapies ciblant l'amyloïde. Le coût du traitement par Kisunla à la charge des patients dépendra de la durée de leur traitement et de leur assurance.

La couverture et le remboursement de Kisunla sont désormais disponibles pour les patients éligibles à Medicare dans le cadre d'une détermination de couverture nationale avec développement de preuves. De même, à partir d'octobre 2023, une large couverture et un remboursement des examens TEP de l'amyloïde sont disponibles pour les patients éligibles dans le cadre de Medicare.