L'Australie a annoncé mercredi qu'elle interdirait les copies de médicaments utilisés pour la perte de poids tels que l'Ozempic et le Mounjaro, arguant du fait que les versions composées ne sont pas rigoureusement testées et qu'elles sont potentiellement dangereuses.

La demande d'Ozempic de Novo Nordisk et de Mounjaro d'Eli Lilly est montée en flèche car ces médicaments contre le diabète sont utilisés pour leurs effets amaigrissants. Ils appartiennent à une classe croissante de médicaments appelés agonistes des récepteurs GLP-1 qui réduisent l'envie de manger et ralentissent la digestion, aidant les patients à se sentir rassasiés plus longtemps.

Mais leur popularité a conduit à des pénuries, ce qui a poussé les patients à se tourner vers des alternatives composées.

Les médicaments composés sont des médicaments fabriqués sur mesure à partir des mêmes ingrédients que les versions de marque. Ils sont souvent moins chers mais ne font pas l'objet d'une évaluation clinique par les autorités de réglementation en termes de sécurité, de qualité ou d'efficacité.

Le ministre de la santé, Mark Butler, a déclaré qu'il y avait de plus en plus de rapports de patients ayant subi des dommages à cause de copies de GLP-1, y compris l'hospitalisation d'un Australien en raison d'un effet indésirable grave.

"Afin d'assurer la sécurité des Australiens, la nouvelle réglementation supprimera les agonistes des récepteurs du GLP-1, tels que ceux qui sont faussement présentés et vendus comme des répliques d'Ozempic ou de Mounjaro, des exemptions relatives aux préparations pharmaceutiques", a déclaré M. Butler dans un communiqué.

Le changement sera effectif à partir du 1er octobre, ce qui donnera aux patients le temps de se procurer un médicament réglementé, a-t-il ajouté.

Au moins 20 000 Australiens prennent des versions d'Ozempic et de Mounjaro préparées en pharmacie, la majorité d'entre eux les utilisant pour perdre du poids, a indiqué M. Butler.

En février, le Dr Robert Califf, commissaire de la Food and Drug Administration des États-Unis, s'est dit préoccupé par la prévalence en ligne des versions composées de médicaments utilisés pour perdre du poids.

Certains analystes prévoient que le marché des médicaments contre le diabète et la perte de poids, actuellement dominé par Novo Nordisk et Eli Lilly, pourrait atteindre 100 milliards de dollars par an d'ici la fin de la décennie. (Reportage de Renju Jose à Sydney ; Rédaction de Christopher Cushing)