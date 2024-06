Le régulateur britannique des coûts médicaux a recommandé mardi le Mounjaro, médicament d'Eli Lilly pour la perte de poids, pour certains patients souffrant d'obésité et a suggéré de ne pas imposer de limite de temps à l'utilisation du médicament, comme il l'avait fait pour le Wegovy de son rival Novo Nordisk.

Une fois approuvé, le projet de recommandations du National Institute for Health and Care Excellence (NICE) constituerait une feuille de route selon laquelle le National Health Service (NHS) britannique pourrait proposer le Mounjaro comme alternative au Wegovy.

Dans son projet de feuille de route pour Mounjaro, connu sous le nom chimique de tirzepatide et vendu aux États-Unis pour la perte de poids sous le nom de Zepbound, le NICE a déclaré que le médicament pourrait être utilisé chez les patients ayant un indice de masse corporelle (IMC) d'au moins 35 et au moins une comorbidité liée au poids, telle que le diabète de type 2 ou une maladie cardiaque.

L'année dernière, l'organisme de réglementation a recommandé Wegovy pour la même population de patients, mais a déclaré qu'il ne pouvait être pris que "pour un maximum de deux ans" dans le cadre du programme spécialisé de gestion du poids du NHS - ce qui correspond à la durée pendant laquelle les patients ont pris le médicament lors de l'essai clinique pivot de Novo.

Le comité du NICE a estimé qu'il "n'était pas approprié d'inclure une règle d'arrêt à long terme pour le tirzepatide", bien qu'il ait recommandé d'envisager l'arrêt du traitement si les patients perdent moins de 5 % de leur poids initial après 6 mois, selon le document.

Lilly et Novo s'efforcent de rendre leurs médicaments plus facilement accessibles aux populations de patients dans le monde entier, tout en augmentant leur production pour répondre à la demande croissante et rivaliser sur un marché qui, selon de nombreux analystes, devrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici le début des années 2030.

Mounjaro et Wegovy sont déjà disponibles dans le secteur privé au Royaume-Uni pour les patients dont l'IMC est supérieur ou égal à 30 et pour les patients dont l'IMC est supérieur ou égal à 27 et qui souffrent également d'un autre problème de santé lié au poids, comme l'hypertension artérielle.

En dehors des États-Unis, Lilly a lancé Mounjaro pour l'obésité en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Pologne, en Arabie Saoudite et dans les Émirats arabes unis, selon la société.

La Food and Drug Administration (FDA) a indiqué que deux doses de Mounjaro et de Zepbound sont désormais disponibles, alors que l'on s'attendait à ce que l'approvisionnement soit limité jusqu'au deuxième trimestre de cette année.

Le NICE a également recommandé l'utilisation de Mounjaro pour les patients ayant un indice de masse corporelle (IMC) inférieur et appartenant à plusieurs groupes ethniques, dont les Noirs africains et les Sud-Asiatiques.

Le régulateur a déclaré qu'il comptait finaliser la feuille de route le 30 octobre, après une période de consultation publique.