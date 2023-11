Le régulateur britannique de la santé a autorisé mercredi le Mounjaro, un médicament contre le diabète d'Eli Lilly, pour la gestion et la perte de poids au Royaume-Uni, quelques heures après une autorisation similaire aux États-Unis.

L'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) a approuvé le médicament pour les adultes âgés de 18 ans et plus et a ajouté que le médicament devait être utilisé en association avec un régime hypocalorique et une activité physique accrue.

"Nous nous sommes appuyés sur les conseils de la Commission indépendante sur les médicaments humains pour prendre notre décision et, comme pour tous les produits, nous continuerons à surveiller de près la sécurité de Mounjaro", a déclaré Julian Beach, directeur exécutif intérimaire de la MHRA.

La Food and Drug Administration des États-Unis a également approuvé le médicament de Lilly pour la perte de poids sous le nom de Zepbound. (Reportage d'Anchal Rana à Bengaluru ; rédaction de Shounak Dasgupta)