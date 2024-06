Eli Lilly and Company figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques mondiaux. Le CA par domaine thérapeutique se répartit comme suit : - endocrinologie (57,7%) : produits pour le traitement de l'ostéoporose, du diabète et des problèmes de croissance ; - oncologie (19,5%) ; - maladies immunitaires (11,1%) ; - neurologie (8,4%) : essentiellement médicaments destinés au traitement de la dépression et de la schizophrénie ; - autres (3,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (63,9%), Europe (18,1%), Japon (4,9%), Chine (4,5%) et autres (8,6%).

Secteur Produits pharmaceutiques