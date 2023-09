La décision de Novo Nordisk de lancer son médicament amaigrissant Wegovy en Grande-Bretagne la semaine dernière, malgré de graves contraintes d'approvisionnement, pourrait avoir été en partie motivée par le désir de devancer le médicament similaire de son rival Eli Lilly, ont déclaré des sources de l'industrie.

Elles ont déclaré que Novo pourrait également avoir répondu aux préoccupations exprimées par le gouvernement britannique et les groupes de défense des patients concernant l'utilisation non indiquée pour la perte de poids de son médicament contre le diabète, Ozempic, qui contient le même ingrédient actif que Wegovy.

La société danoise a déclaré qu'elle souhaitait que le Wegovy soit administré aux personnes qui en ont le plus besoin.

"Même si le lancement est limité et contrôlé, nous faisons de notre mieux pour que les personnes souffrant d'obésité au Royaume-Uni aient accès à Wegovy", a déclaré un porte-parole de Novo. "Il est important que les personnes souffrant d'obésité aient accès à ce médicament et que nos produits à base de semaglutide soient utilisés pour l'indication appropriée.

Wegovy a permis à Novo de devenir la société cotée en bourse la plus précieuse d'Europe, même si elle n'a pas été en mesure de produire suffisamment pour répondre à la demande sur ses marchés existants. Avant le lancement britannique de lundi, le médicament auto-injectable était déjà vendu aux États-Unis, en Norvège, au Danemark et en Allemagne.

Sur la base des statistiques relatives à l'obésité et des critères de prescription, plusieurs millions de Britanniques pourraient potentiellement bénéficier de Wegovy. Selon un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de 2019, près d'un adulte sur trois est obèse en Grande-Bretagne, soit le taux le plus élevé d'Europe.

Le PDG Lars Fruergaard Jorgensen a déclaré à Reuters le 25 août que, bien que les stocks soient limités, Novo "limiterait" et "ciblerait" les lancements pour s'assurer que Wegovy atteigne les patients qui en ont le plus besoin.

Mais certains experts médicaux ont mis en garde contre la décision de Novo de distribuer le Wegovy en Grande-Bretagne par l'intermédiaire de prescripteurs privés et du Service national de santé (NHS), ce qui pourrait stimuler la demande et permettre aux personnes qui ont les moyens de payer elles-mêmes d'y avoir accès plus facilement.

Novo a dû limiter l'approvisionnement en doses de départ aux États-Unis, car la demande dépasse l'offre, tandis que les médecins allemands affirment également que les stocks sont bas.

Trois sociétés privées qui prescrivent actuellement le Wegovy en Grande-Bretagne ont déclaré à Reuters que les quantités qu'elles avaient reçues la semaine dernière d'un grossiste ne représentaient qu'une petite fraction de la demande qu'elles avaient enregistrée de la part de patients potentiels.

Les chiffres qu'ils ont donnés à Reuters suggèrent des livraisons de plusieurs milliers par fournisseur, alors que le NHS a refusé à plusieurs reprises de commenter cette semaine les volumes qu'il a reçus.

Novo a déclaré lundi qu'il allouerait une partie de l'offre disponible au NHS, qui a déclaré qu'à l'heure actuelle, environ 50 000 patients pourraient être éligibles en Angleterre.

CONTINUITÉ DE L'APPROVISIONNEMENT

Une source industrielle, qui n'a pas connaissance du processus de décision de Novo, a déclaré que le fait de vouloir devancer Lilly pourrait avoir été un facteur contributif.

Le médicament de Lilly, Mounjaro, a été lancé aux États-Unis l'année dernière pour le diabète de type 2, mais il devrait y être approuvé pour la perte de poids d'ici la fin de l'année. Des études ont démontré une perte de poids plus importante qu'avec Wegovy.

Mounjaro devrait être disponible dans le cadre du NHS pour le traitement du diabète de type 2 dans le courant de l'année. Vendredi, l'organisme britannique de surveillance du rapport coût-efficacité des médicaments, le NICE, a approuvé Mounjaro comme étant une bonne option pour les patients souffrant de diabète de type 2 mal contrôlé.

Ozempic, le médicament de Novo contre le diabète de type 2, est commercialisé en Grande-Bretagne depuis 2019.

Un porte-parole de Lilly a refusé de commenter le lancement de Wegovy ou la date exacte du lancement de Mounjaro pour le traitement du diabète.

En juillet, le ministère britannique de la Santé et des Affaires sociales a publié une notification d'approvisionnement en médicaments qui ne nommait pas Ozempic, mais indiquait qu'il y avait des approvisionnements "très limités et intermittents" des médicaments agonistes du récepteur GLP-1 approuvés pour traiter le diabète de type 2.

"S'ils perdent ce marché parce qu'ils ne peuvent pas assurer la continuité de l'approvisionnement et qu'Eli Lilly le prend, ce serait très inquiétant pour eux", a déclaré à Reuters la source industrielle, qui a refusé d'être nommée.

Pour augmenter sa production, Novo dépense des milliards dans de nouvelles usines et engage des fabricants sous contrat supplémentaires.

Un autre facteur expliquant le calendrier de lancement de Wegovy pourrait être la critique de groupes de défense tels que Diabetes UK - et le gouvernement - concernant l'utilisation généralisée d'Ozempic pour la perte de poids et les pénuries pour les patients atteints de diabète.

Les analystes d'UBS ont prédit cette semaine qu'à mesure que les assureurs américains et autres restreignent l'accès aux médicaments amaigrissants parce que leur utilisation généralisée aux prix actuels est trop coûteuse, "des produits plus efficaces gagneront probablement une plus grande part de nouveaux patients".

Des études ont montré que, associé à de l'exercice physique et à des changements de mode de vie, Wegovy entraînait une perte de poids de 15 % en 68 semaines, tandis que Mounjaro entraînait une perte de poids de plus de 22 % en 72 semaines.

UBS, qui évalue les actions de Novo à "vendre", a déclaré qu'étant donné l'efficacité supérieure de Mounjaro, il est peu probable que l'entreprise danoise finisse par dominer le marché de l'obésité. (Reportage de Maggie Fick ; rédaction d'Alexander Smith et de Catherine Evans)