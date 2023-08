De nouvelles données sur les bienfaits pour le cœur d'un médicament contre l'obésité de Novo Nordisk augmentent les chances d'un retour sur investissement pour cette société et sa rivale Eli Lilly, qui ont dépensé un montant record en lobbying aux États-Unis pour obtenir le soutien du gouvernement pour ces médicaments, ont déclaré des analystes et des experts.

La législation américaine classe les traitements de perte de poids dans la catégorie des médicaments de style de vie et interdit à Medicare de les prendre en charge. Novo et Eli Lilly ont dépensé près de 1,3 million de dollars cette année pour faire pression sur le Congrès américain au sujet de l'obésité, et plus particulièrement sur un projet de loi réintroduit en juillet qui permettrait au régime d'assurance maladie de rembourser ces médicaments.

Le traitement de Novo s'est révélé capable de réduire les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux de 20 % et le fabricant de médicaments a déclaré qu'il chercherait à obtenir l'autorisation réglementaire pour Wegovy en tant que traitement cardiovasculaire, ce qui, selon les analystes et les experts en politique de santé, pourrait également être un moyen d'obtenir le remboursement par Medicare.

Stacie Dusetzina, professeur à l'université de Vanderbilt, a déclaré qu'elle pensait que les résultats de l'essai pourraient ouvrir la voie à une couverture pour les personnes similaires à celles de l'étude en termes d'antécédents de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral.

"L'ingrédient du médicament, le semaglutide, est déjà remboursé lorsqu'il est utilisé à des doses plus faibles pour le traitement du diabète, donc si le médicament reçoit des indications supplémentaires qui sont généralement couvertes par Medicare, je m'attends à ce que ces patients aient accès au médicament", a-t-elle déclaré.

Wegovy et Mounjaro d'Eli Lilly, un traitement du diabète similaire à Wegovy qui devrait être approuvé pour l'obésité cette année, sont deux des médicaments dont la croissance est la plus rapide dans le pays, avec un prix de plus de 1 000 dollars par mois. Les prescriptions de Wegovy ont augmenté de 300 % à leur apogée, selon les données de Barclays, avant que des problèmes d'approvisionnement ne commencent à entraver les ventes.

Novo Nordisk et Eli Lilly n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

UN CAS CONVAINCANT

Les analystes ont déclaré que les données étaient convaincantes quant aux bénéfices à long terme du médicament pour la santé.

"Cette réduction de 20 % du risque d'événements cardiovasculaires, y compris de décès, commencera à faire une énorme différence et une véritable pression pour faire changer la loi", a déclaré Evan Seigerman, analyste à BMO.

Les analystes étaient divisés sur la question de savoir si Medicare pourrait éventuellement couvrir Wegovy en tant que traitement cardiovasculaire sans qu'une nouvelle loi ne soit adoptée. Trois médecins spécialisés dans le traitement de l'obésité, dont un cardiologue, n'étaient pas sûrs qu'une telle indication puisse être couverte par Medicare.

Le Dr Eugene Yang, cardiologue à l'université de Washington, a déclaré que, bien que les données n'aient pas encore été examinées par des pairs et publiées, elles sont prometteuses car ses collègues et lui-même n'avaient pas encore de stratégie pour faire face aux taux croissants d'obésité et aux problèmes cardio-vasculaires qui en découlent.

"Le diable sera dans les détails, mais le fait de disposer d'une option thérapeutique qui réduit le poids et présente un avantage cardiovasculaire potentiel est passionnant", a-t-il déclaré.

Damien Conover, analyste chez Morningstar, a noté que les résultats positifs de l'étude pousseraient probablement les payeurs - un groupe qui comprend les compagnies d'assurance, les employeurs et Medicare - à augmenter la couverture au cours de l'année prochaine.

Les compagnies d'assurance maladie ont commencé à réduire la couverture des médicaments amaigrissants en raison de leur coût élevé.

Les experts en matière de prestations sociales ont prévenu qu'il serait difficile d'adopter une loi qui augmenterait les coûts de Medicare, qui couvre environ 66 millions de personnes, pour la plupart âgées de 65 ans et plus.

Les dépenses de la NOVO sont en passe de dépasser les objectifs de 2022

Dans la période précédant le résultat, les cabinets de lobbying employés par le fabricant danois de médicaments ont révélé avoir dépensé 630 000 dollars au cours du premier semestre de cette année pour inciter les législateurs à autoriser Medicare à couvrir les médicaments amaigrissants, notamment dans le cadre de la loi réintroduite par le sénateur démocrate Tom Carper, appelée "Treat and Reduce Obesity Act (TROA)" (loi sur le traitement et la réduction de l'obésité).

Ce montant représente près des deux tiers des dépenses de lobbying déclarées par Novo pour l'ensemble de l'année 2022, selon la base de données du Sénat américain sur la divulgation des activités de lobbying.

Ils ont déclaré avoir dépensé 350 000 dollars en lobbying pour le fabricant au dernier trimestre, soit au moins 90 000 dollars de plus que ce que les entreprises de Novo Nordisk ont déclaré avoir payé collectivement au cours d'un trimestre antérieur à 2023.

Les entreprises d'Eli Lilly ont également déclaré avoir payé 640 000 dollars collectivement au cours du premier semestre de cette année pour faire du lobbying en faveur de la couverture de l'assurance-maladie pour la perte de poids, soit le même montant que celui qu'elles ont déclaré pour l'ensemble de l'année 2022.

Les deux fabricants de médicaments ont dépensé collectivement plus de 7,5 millions de dollars pour ces activités de lobbying au cours de la dernière décennie.

M. Dusetzina, de Vanderbilt, a déclaré que l'augmentation des dépenses pourrait ne pas suffire à inciter les législateurs démocrates et républicains à s'unir sur cette question.

"Changer la politique de l'assurance-maladie et faire passer une loi, même si la plupart des gens sont d'accord avec les objectifs politiques, est très difficile dans l'environnement politique actuel", a-t-elle déclaré.