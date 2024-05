Les pharmacies en ligne et les cliniques d'amincissement réduisent les prix de Wegovy et de Mounjaro en Grande-Bretagne, quelques mois seulement après le lancement de ces médicaments amaigrissants, afin d'atténuer les pénuries d'approvisionnement initiales.

Mais la concurrence croissante entre les détaillants fait craindre que certains patients qui achètent eux-mêmes les médicaments, au lieu de compter sur le National Health Service (NHS), ne bénéficient pas d'un suivi à long terme s'ils continuent à changer de fournisseur.

Les patients qui paient eux-mêmes représentent déjà une grande partie des revenus du Wegovy de Novo Nordisk et de son rival Mounjaro, fabriqué par Eli Lilly.

Et comme les analystes estiment que la nouvelle génération de thérapies d'amaigrissement pourrait bientôt valoir 100 milliards de dollars par an au niveau mondial, ils sont de plus en plus courtisés par les détaillants de produits pharmaceutiques.

En février, Simple Online Pharmacy a réduit le prix des doses de départ de Mounjaro à 159 livres (198 dollars) pour un mois d'approvisionnement, contre 179 livres. Elle a encore réduit ce prix lundi, à 149 livres, et a également baissé les dosages plus élevés de Mounjaro que les patients prennent plus tard.

Le détaillant, qui offre un accès en ligne aux médecins qui peuvent prescrire en privé, a déclaré à Reuters que la demande pour les nouveaux médicaments contre l'obésité était sans précédent et continuait de croître, mais que le lancement de Mounjaro avait "considérablement allégé" la pression sur les chaînes d'approvisionnement. Une enquête menée par la société auprès de plus de 500 utilisateurs de Wegovy ou de Mounjaro a montré qu'un tiers d'entre eux avaient essayé d'obtenir le médicament par l'intermédiaire du système national de santé financé par l'État, mais qu'ils avaient trouvé que c'était trop difficile ou que cela prenait trop de temps.

Mayfair Weight Loss Clinic et London Slimming Clinic, qui proposent également des services de prescription et de pharmacie en ligne, ont également baissé les prix de Mounjaro ou de Wegovy au cours des derniers mois.

Darrin Baines, professeur d'économie de la santé et fondateur de la société de conseil Intelligent Parameters, a déclaré que le marché s'ouvrait après les contraintes initiales de l'offre.

"Le secteur (de la vente au détail de médicaments) essaie de déterminer quelle est sa marge sur ce produit... Les pharmacies qui ont une activité en ligne essaient de proposer des offres pour gagner des clients", a déclaré M. Baines.

Tasha, originaire de la ville de Battle, dans le sud de l'Angleterre, explique qu'elle en est à son deuxième mois d'injections de Mounjaro achetées par l'intermédiaire de Simple Online Pharmacy et de ses services de prescription, mais qu'elle consulte régulièrement l'internet et les médias sociaux à la recherche de meilleures offres.

"Il y a beaucoup d'options pour obtenir le meilleur prix", a-t-elle déclaré à Reuters, sous réserve que son nom de famille ne soit pas divulgué pour protéger sa vie privée. "La crise du coût de la vie touche tout le monde.

Elle a payé 183 livres pour son kit de démarrage Mounjaro de quatre semaines, mais a reçu un remboursement de 30 livres grâce à l'engagement de Simple de s'aligner sur les offres moins chères d'autres pharmacies enregistrées. Cela comprenait les services de consultation médicale et de prescription en ligne.

"S'ils arrêtaient la garantie de prix, je changerais définitivement de pharmacie", a déclaré Tasha.

UNE CONCURRENCE CROISSANTE La Grande-Bretagne, où les taux d'obésité sont parmi les plus élevés d'Europe, est l'un des rares pays où ces puissants médicaments amaigrissants sont disponibles. Wegovy y a été lancé en septembre, suivi de Mounjaro en février. Son expérience donne un aperçu de la manière dont la lutte pour les patients entre les fournisseurs privés pourrait évoluer à mesure que la disponibilité des médicaments s'améliore. Novo a déclaré en janvier qu'elle s'attendait à ce que les prix du Wegovy baissent à mesure que les volumes augmenteraient et que la concurrence s'intensifierait. Le mois dernier, les prescriptions du médicament de Lilly aux États-Unis, où il est appelé Zepbound et a été lancé en décembre, ont dépassé celles de Wegovy, le leader du marché depuis son lancement en juin 2021. Les fabricants de médicaments n'ont pas été en mesure de répondre à la demande d'injections hebdomadaires, qui ont permis de réduire le poids jusqu'à 20 %.

Il s'agit d'une nouvelle classe de médicaments appelés agonistes du GLP-1, développés pour le diabète de type 2, qui réduisent également les fringales et ralentissent la vidange de l'estomac.

Lilly a déclaré qu'elle n'avait pas modifié ses prix. Elle facture aux distributeurs britanniques 92 livres, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour une dose de départ de 2,5 mg pendant quatre semaines, les prix allant jusqu'à 122 livres pour la dose la plus élevée de 15 mg.

Novo a déclaré que la fixation des prix est laissée à la discrétion des fournisseurs qui délivrent le médicament aux patients. La société publiera ses résultats du premier trimestre jeudi.

Elle a ajouté que les décisions de traitement doivent être prises en consultation avec un professionnel de la santé et nécessitent une surveillance médicale stricte.

RISQUES LIÉS À L'ÉCHANGE DE MÉDICAMENTS

Tout en exprimant leur sympathie pour les patients qui recherchent un bon rapport qualité-prix, les experts de l'obésité ont déclaré à Reuters que les promotions pourraient encourager les gens à changer de fournisseur, ce qui mettrait en péril la surveillance constante que les traitements nécessitent.

Les effets secondaires peuvent inclure des nausées et des diarrhées, qui peuvent entraîner une déshydratation. Les patients doivent être surveillés pour détecter tout signe d'inflammation du pancréas. Pour avoir accès à Wegovy via le NHS, qui évalue encore Mounjaro, les patients doivent avoir un indice de masse corporelle (IMC) d'au moins 35 et une ou plusieurs maladies liées au poids, à quelques exceptions près. Pour l'instant, ils doivent également passer par des consultations spécialisées en milieu hospitalier. Le NHS n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le gouvernement a déclaré l'année dernière qu'il avait la capacité de traiter environ 35 000 patients.

Tasha a déclaré que son médecin de famille lui avait refusé une ordonnance du NHS alors qu'elle remplissait les critères, parce que les services hospitaliers spécialisés n'étaient pas disponibles dans sa région.

Nick Finer, professeur à l'University College London, spécialisé dans les maladies cardiovasculaires, a mis en garde contre le fait que la commercialisation au détail des nouveaux médicaments pourrait banaliser leurs effets secondaires et l'impératif médical de suivre un traitement à long terme.

"L'idée que ces médicaments sont devenus des produits de consommation commerciale comme les vitamines ou les suppléments protéiques est tout à fait erronée", a déclaré M. Finer, qui a mis en garde les patients contre le changement de prestataire de services médicaux ou même l'interruption du traitement en fonction du prix.

Simple Online Pharmacy a déclaré qu'elle fournissait un service holistique de prise en charge du poids, comprenant l'accès à un soutien au mode de vie et à des soins cliniques. Les cliniques Mayfair et London Slimming n'ont pas répondu aux courriels demandant des commentaires.

(1 $ = 0,8013 livre)