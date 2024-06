Environ un tiers des plans de santé des employeurs américains proposent une couverture des médicaments GLP-1 pour la gestion du diabète et la perte de poids, en hausse par rapport à l'année dernière, selon une enquête des employeurs mondiaux publiée jeudi par l'International Foundation of Employee Benefit Plans (Fondation internationale des plans d'avantages sociaux).

La part des médicaments GLP-1 pour la perte de poids dans les dépenses médicales globales des employeurs a augmenté, passant de 6,9 % en 2023 à 8,9 % en 2024, selon l'enquête de l'association professionnelle. L'année dernière, seuls 26 % des employeurs proposaient ces médicaments.

Les médicaments GLP-1 favorisent la perte de poids en réduisant l'appétit et en ralentissant la vidange de l'estomac. D'abord approuvés pour traiter le diabète, le Wegovy de Novo Nordisk et le Zepbound d'Eli Lilly sont très demandés, car il a été démontré qu'ils permettaient de réduire le poids d'environ 20 %.

Quelque 57 % des employeurs interrogés couvrent ces médicaments uniquement pour le traitement du diabète. Parmi eux, 19 % envisagent de proposer ces médicaments pour la perte de poids.

La fondation compte plus de 33 000 entreprises ou institutions publiques membres, représentant plus de 25 millions d'employés aux États-Unis et au Canada.

L'association de l'obésité avec des maladies chroniques et plus coûteuses, ainsi que les recommandations des consultants, sont les facteurs les plus fréquemment cités par les employeurs qui envisagent de couvrir les médicaments GLP-1, selon le rapport.

D'ici le début des années 2030, les ventes mondiales de médicaments GLP-1 devraient atteindre 150 milliards de dollars par an, selon les prévisions de certains analystes cette année. Les prévisions de 2023 tablaient sur un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars au début de la prochaine décennie.

La résistance des assureurs à couvrir les médicaments est un facteur limitant la croissance des ventes pour les fabricants de médicaments, selon un rapport de Morgan Stanley datant de décembre. Sur les 110 millions d'Américains souffrant d'obésité, 40 millions peuvent actuellement avoir accès aux médicaments GLP-1 pour la perte de poids par le biais de leurs plans de santé, selon le rapport.