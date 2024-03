Selon des estimations actualisées de l'Organisation mondiale de la santé et d'un groupe international de chercheurs, plus d'un milliard de personnes dans le monde sont aujourd'hui considérées comme obèses, un état lié à un risque accru de nombreux problèmes de santé graves.

L'obésité est tellement répandue qu'elle est devenue plus courante que l'insuffisance pondérale dans la plupart des pays, y compris dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire qui ont déjà été confrontés à la sous-alimentation.

Un nombre stupéfiant de personnes vivent avec l'obésité, a déclaré Majid Ezzati, auteur principal de l'article publié jeudi dans The Lancet et professeur à l'Imperial College de Londres.

Les résultats, considérés comme l'une des estimations indépendantes les plus fiables, se fondent sur les données de plus de 220 millions de personnes dans plus de 190 pays.

Si les taux d'obésité plafonnent dans de nombreux pays riches, ils augmentent rapidement ailleurs, a ajouté M. Ezzati. Et si l'insuffisance pondérale est de moins en moins fréquente à l'échelle mondiale, elle reste un problème important dans de nombreux pays, qui sont de plus en plus nombreux à être confrontés à ce que l'on appelle le double fardeau de la malnutrition.

Dans le passé, nous pensions que l'obésité était un problème de riches. L'obésité est un problème mondial", a déclaré Francesco Branca, responsable de la nutrition à l'OMS, lors d'une conférence de presse.

Les taux d'obésité chez les adultes ont plus que doublé entre 1990 et 2022, et plus que quadruplé chez les enfants et les adolescents âgés de 5 à 19 ans, selon le document.

Au cours de la même période, la proportion de filles, de garçons et d'adultes considérés comme présentant une insuffisance pondérale a diminué d'un cinquième, d'un tiers et de la moitié, respectivement, selon l'analyse.

M. Ezzati a qualifié de très préoccupante l'augmentation des taux d'obésité chez les enfants, qui reflète une trajectoire observée chez les adultes avant même 1990. Dans le même temps, des centaines de millions de personnes ne mangent toujours pas à leur faim.

Une insuffisance pondérale sévère peut être très préjudiciable au développement des enfants et, dans les cas les plus extrêmes, elle peut entraîner la mort par la faim. Les personnes obèses sont également exposées à un risque de décès prématuré et d'invalidité, étant donné le lien avec l'apparition précoce du diabète, des maladies cardiaques et rénales et d'un grand nombre d'autres problèmes de santé graves.

L'augmentation de la double charge de morbidité a été la plus forte dans certains pays à revenu faible ou intermédiaire, notamment dans certaines régions des Caraïbes et du Moyen-Orient.

Dans ces pays, les taux d'obésité sont désormais plus élevés que dans de nombreux pays à revenu élevé, en particulier en Europe. Dans certains pays européens comme l'Espagne, il semblerait que les taux d'obésité commencent à diminuer ou au moins à stagner, a ajouté M. Ezzati.

Les mises à jour sont les premières de l'équipe depuis 2017 et ont été compilées par plus de 1 500 scientifiques dans le cadre de la collaboration sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles. À cette date, on estimait qu'environ 774 millions de personnes âgées de plus de 5 ans vivaient avec l'obésité, soit une proportion similaire - environ 1 personne sur 8 - aux nouveaux chiffres.

Le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que la mise en œuvre de mesures telles que des taxes sur les produits à forte teneur en sucre et la promotion de repas scolaires sains étaient nécessaires pour lutter contre les taux d'obésité.

La coopération du secteur privé, qui doit être responsable des effets de ses produits sur la santé, est essentielle à cet égard, a-t-il ajouté.

Branca et Ezzati ont déclaré que les nouveaux médicaments puissants contre l'obésité, tels que Wegovy de Novo Nordisk et Mounjaro et Zepbound d'Eli Lilly, étaient des outils susceptibles d'aider, mais que leur coût et leur faible disponibilité risquaient d'accroître encore les inégalités.

L'étude comporte certaines limites, notamment l'absence de données postérieures à la pandémie de COVID-19 et l'utilisation de l'indice de masse corporelle (IMC) pour déterminer l'obésité, une mesure qualifiée d'imparfaite par les chercheurs. (Reportage de Jennifer Rigby, édition de Bill Berkrot)