Elia / : Le Ministre Dermagne visite la plateforme Arcadis Ost à Aalborg

Cette plateforme est construite en commun par 50Hertz (Elia Group) et Parkwind afin de pouvoir intégrer de manière optimale l'électricité qui sera produite à partir de 2023 par le futur parc éolien en mer baltique Arcadis Ost.

Arcadis Ost est un parc éolien offshore en mer Baltique, situé à 19 km au large des côtes allemandes. Ses éoliennes produiront 247 MW d'énergie éolienne offshore et généreront suffisamment d'énergie verte pour alimenter environ 290 000 foyers. Le parc devrait être opérationnel au premier trimestre 2023.

La nouvelle plateforme appelée également Arcadis Ost, dont la construction s'achève, permettra de regrouper l'énergie produite en mer de manière efficace et sûre. Elle transformera l'énergie des éoliennes (33 kV) en 220 kV pour ensuite l'amener vers la terre ferme via un câble sous-marin qui rejoindra le poste à haute tension de 50Hertz situé à Lubmin. La plateforme fera 35 mètres de long et 23 mètres de large. Elle s'élèvera à 32 mètres au-dessus du niveau de la mer grâce à un mono-pilier qui figure parmi les plus larges au monde. Une fois terminée et équipée, la partie haute de la plateforme sera transportée par bateau et installée en mer avant la fin de cette année.

Depuis plus de 15 ans, la Belgique fait partie des leaders mondiaux en ce qui concerne le développement de la production d'électricité Offshore et les deux entreprises belges (Elia Group et Parkwind) peuvent s'appuyer sur une très large expertise pour présenter de nouveaux projets toujours plus innovants à l'intérieur ou à l'extérieur de nos frontières. Les CEO des deux entreprises et une délégation de journalistes ont accompagné la visite du Ministre. La veille, une délégation allemande avait également participé à la visite du site.