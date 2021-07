Elia / : Transmission Belgium Rapport financier semestriel 2021

Segment des activités non régulées et Nemo Link .........................................................................................

1.1 Résultats consolidés et situation financière d'Elia Transmission Belgium pour les six premiers mois

le segment non régulé et Nemo Link, qui comprend les activités non régulées d'Elia Transmission Belgium et Nemo Link.

1.1 Résultats consolidés et situation financière d'Elia Transmission Belgium pour les six premiers mois de 2021

Les produits d'exploitation d'Elia Transmission ont augmenté de 13,5% par rapport à 2020, de €471,1 millions à €534,8 millions. Les produits d'exploitation ont été impactés par une augmentation du résultat net régulé, une augmentation des amortissements liée à l'augmentation de la base d'actifs et une augmentation des coûts des services auxiliaires, sous l'effet du mix énergétique caractérisé par une charge de base nucléaire élevée et une augmentation de la capacité éolienne au premier semestre 2021. Ces éléments ont été partiellement compensés par une diminution des coûts financiers sous l'effet du refinancement de l'emprunt d'actionnaires en 2020, qui ont tous été répercutés au niveau des revenus.

Elia Transmission Belgium ǀ Rapport financier semestriel 2021

Le tableau ci-dessous fournit davantage de détails sur l'évolution de la composition des revenus :

(en millions €) 1S 2021 1S 2020 Différence (%) Produits du réseau : 473,0 415,7 13,8% Raccordements au réseau 22,2 23,1 -3,8% Gestion et développement de l'infrastructure du réseau 241,4 241,7 -0,1% Gestion du système électrique 73,5 64,4 14,2% Compensation des déséquilibres 101,6 59,1 71,9% Intégration du marché 11,4 10,8 5,5% Revenus internationaux 22,9 16,6 37,8% Last-mile connexion 1,4 1,4 -0,7% Divers produits 0,8 2,1 -63,7% Sous-total produits 475,2 419,1 13,4% Autres produits 32,7 27,4 19,5% Net produits (charges) du mécanisme de décompte 26,9 24,6 9,3% Total des produits et autres produits 534,8 471,1 13,5%

Les revenus issus de la gestion et du développement de l'infrastructure du réseau, de l'intégration du marché et de la rémunération des raccordements au réseau sont restés stables par rapport à l'année précédente.

Les services rendus dans le cadre de la gestion de l'énergie et de l'équilibrage individuel des groupes d'équilibrage sont payés par le biais des revenus issus de la compensation des déséquilibres. Ces revenus ont augmenté de €59,1 millions à €101,6 millions (+71,9%), ce qui est largement dû aux tarifs pour le maintien et la restauration de l'équilibre résiduel des parties responsables des accès individuels (+€36,9 millions). L'augmentation des coûts d'activation pour équilibrer le réseau due à l'augmentation des prix principalement causée par la maintenance de l'usine de COO entre la mi-avril et la mi-juin et l'augmentation du volume de déséquilibre causée par l'augmentation de la part d'énergies renouvelables, en particulier de l'éolien offshore, dans le mix de génération d'énergie, sont les principaux moteurs de l'augmentation de revenus. De plus, le prélèvement net sur le réseau (+€1,4 million) a augmenté, attestant d'une reprise suite à la crise liée au COVID-19 et de l'augmentation de la disponibilité du nucléaire en 2021. Enfin, l'injection nette dans le réseau (+€4,2 millions) a également augmenté par rapport à l'année précédente.

Les revenus issus de la gestion du système électrique ont augmenté de €64,4 millions à €73,5 millions (+14,2%), générés par l'augmentation du prélèvement net sur le réseau (+€4,5 millions) et l'introduction d'un nouveau tarif pour l'énergie réactive supplémentaire par zone pour le gestionnaire du réseau de distribution (+€4,6 millions).

Les revenus internationaux ont augmenté pour s'établir à €22,9 millions (+37,8%), surtout en raison d'une augmentation des recettes de congestion à la frontière avec l'Allemagne depuis la libération de la pleine capacité d'ALEGrO et l'augmentation du prélèvement sur le réseau avec la reprise suite à la crise liée au COVID-19.

La last-mile connexion (appelée auparavant transfert d'actifs provenant de clients) a diminué légèrement par rapport à l'exercice précédent alors que les autres revenus diminuaient de €1,3 million, ce qui représente principalement une diminution des travaux livrés à des tierces parties.

Le mécanisme de décompte a augmenté de €24,6 millions en 2020 à €26,9 millions en 2021 et couvre tant les écarts survenus au cours de l'exercice considéré par rapport au budget approuvé par le régulateur (-€7,5 millions) que la compensation d'anciens excédents nets de la période tarifaire précédente (+€34,4 millions). L'excédent opérationnel (- €7,5 millions) par rapport au budget des coûts et revenus autorisés par le régulateur sera restitué aux consommateurs au cours d'une période tarifaire ultérieure. L'excédent résulte principalement d'une augmentation des ventes tarifaires (+€38,5 millions) mue par des compensations des déséquilibres et partiellement compensée par une augmentation des coûts des services auxiliaires (€17,9 millions) et une augmentation des coûts influençables (€12,4 millions).

L'EBITDA a légèrement progressé pour s'établir à €216,0 millions (+2,3%) suite à une augmentation du résultat net régulé et des amortissements liés à l'augmentation de la base d'actifs et compensée par une diminution des coûts financiers qui sont tous répercutés au niveau des revenus. La diminution de l'EBIT (-2,6%) était mue par des amortissements d'actifs non couverts par les tarifs et principalement liées à des immobilisations incorporelles acquises

5