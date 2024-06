Elica SpA est une société basée en Italie qui opère sur le marché des hottes de cuisine. La société a deux secteurs d'activité principaux : La cuisine et les moteurs. Dans le premier domaine, la cuisson, la société conçoit, produit et vend des hottes de cuisine à usage domestique et fabrique des appareils ménagers et des cuisines. Dans le second domaine, les moteurs, elle conçoit, produit et vend des moteurs électriques pour les appareils ménagers, les hottes et les chaudières. La société possède sept usines dans le monde, en Italie, en Pologne, au Mexique, en Inde et en Chine.