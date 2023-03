Elica augmente son dividende après une croissance de 2022 ; les perspectives sont positives

(Alliance News) - Elica Spa a annoncé jeudi avoir clôturé l'année 2022 avec un bénéfice net ajusté de 22,5 millions d'euros, contre 21,3 millions d'euros l'année précédente, soit une augmentation de 5,8 %.

La division Cooking, qui représente 77 % du chiffre d'affaires total, a reculé de 6,6 %, mais les ventes aux marques propres ont affiché une croissance organique de 9,5 % par rapport à 2021. Motors, qui représente 23 % des revenus, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 42 %.

L'EBITDA a augmenté de 32 %, passant de 38,5 millions d'euros à 50,8 millions d'euros, tandis que l'EBITDA normalisé a baissé de 1,0 %, passant de 57,1 millions d'euros à 56,6 millions d'euros.

Le bénéfice d'exploitation a également bien progressé, triplant de 9,9 millions d'euros à 27,3 millions d'euros, tandis que le bénéfice normalisé a augmenté de 2,4 %, passant de 32,3 millions d'euros à 33,0 millions d'euros.

Au 31 décembre 2022, la position financière nette était négative de 29,9 millions d'EUR, déduction faite de l'effet IFRS 16 de 14,0 millions d'EUR et de l'achat de participations de 8,0 millions d'EUR. L'effet de levier de 0,6 fois reste inchangé par rapport à 2021. Cette évolution est liée à la croissance des stocks pour une gestion plus efficace, à l'évolution de l'empreinte et aux questions critiques liées à la disponibilité des matières premières, tout en garantissant un service rapide et efficace.

"Nous prévoyons que 2023 sera caractérisée par deux dynamiques différentes, à savoir une première partie de l'année qui suivra vraisemblablement la tendance du second semestre 2022, avec une baisse de la demande, un scénario géopolitique toujours critique et une inflation toujours élevée. Dans la seconde partie de l'année, on s'attend à voir un signe de reprise de la demande et par conséquent un retour à la croissance organique, soutenu par le lancement de nouveaux produits et de nouveaux projets dans le segment des moteurs", a expliqué l'entreprise.

"Tout ceci nous amène à confirmer une année 2023 en ligne avec le consensus du marché. En outre, une solide génération de trésorerie et un excellent ratio d'endettement garantissent un avantage stratégique, ce qui est fondamental pour consolider un leadership déjà solide sur le marché et pour évaluer de nouvelles opportunités de croissance par le biais de lignes externes."

Le conseil d'administration a également proposé la distribution d'un dividende de 0,07 EUR par action, en hausse par rapport aux 0,06 EUR payés l'année dernière. La date de détachement du dividende est le 3 juillet, la date d'enregistrement est le 4 et la date de paiement est le 5.

L'action d'Elica est en hausse de 0,4 % à 2,85 euros par action.

