Elica élargit son offre de cuisine grâce au partenariat avec Ilve

(Alliance News) - Elica Spa a annoncé mardi avoir conclu un partenariat stratégique avec Ilve qui permettra à l'entreprise de se développer dans le monde de la cuisine domestique en commercialisant également des tables de cuisson et des fours à induction.

Ilve est une entreprise italienne spécialisée dans les systèmes de cuisson qui "s'est distinguée au fil des ans par sa vocation pour l'innovation et son expertise technique dans le traitement de l'acier, associée à une recherche continue dans le domaine des processus et des technologies". Avec Ilve, Elica adoptera une philosophie de transition vers de nouveaux marchés qui conduira les deux entreprises à développer leurs activités", a déclaré Elica.

La nouvelle proposition de fours de marque Elica sera disponible sur les principaux marchés européens à partir du mois de mai et comprendra initialement cinq modèles. Non seulement des fours mais aussi des caves à vin et des tables de cuisson à induction ; Elica peut concrètement annoncer qu'elle dispose d'une gamme complète de produits dans le monde de la cuisine intégrée.

Pour l'année prochaine, l'entreprise travaille déjà sur d'importantes innovations qui seront présentées au Salone del Mobile 2024.

Luca Barboni, directeur général de l'unité d'affaires Cooking d'Elica, a commenté : "L'expansion de l'unité d'affaires Cooking à travers l'expansion de la gamme de produits encastrables est l'un des principaux objectifs à l'ordre du jour pour 2023. Notre leadership dans les systèmes d'extraction de cuisine, combiné à notre modèle commercial actuel, nous donne l'opportunité de nous développer naturellement dans le monde de la cuisine tout en maintenant le caractère distinctif d'Elica en matière de design et d'innovation. Nous sommes très heureux d'annoncer notre partenariat stratégique avec Ilve. Nous sommes convaincus que cette alliance nous permettra d'atteindre nos objectifs commerciaux, de consolider la présence d'Elica dans le monde de la cuisine et de donner un nouvel élan à la croissance du groupe".

L'action Elica est en hausse de 1,4% à 2,86 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior à Alliance News

