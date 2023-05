BRB Holding entre dans le capital d'Eligo avec un aucap réservé

(Alliance News) - Eligo Spa a annoncé vendredi que le conseil d'administration a décidé de lancer une augmentation de capital de 997.920 euros, qui se fera par l'émission de 356.400 nouvelles actions au prix de 2,80 euros chacune.

Les nouvelles actions seront offertes et réservées à la souscription, avec exclusion du droit de préemption, à l'investisseur professionnel BRB Holding Srl, une société holding détenant des participations dans des entreprises actives dans divers domaines, "qui pourra apporter au groupe Eligo d'importantes ressources financières à utiliser dans les activités de la société et dans la poursuite de sa stratégie de croissance et de développement", explique la société.

A l'issue de la transaction, BRB Holding détiendra 5,7% du capital d'Eligo, dont l'actionnaire principal restera Eligo Technologies Srl avec 56%, tandis que le marché détiendra 2,3%.

Naomi Kohashi, CEO d'Eligo, a commenté : "Cette transaction est une source de grande joie pour moi et pour toute notre équipe ; grâce au nouveau soutien obtenu, nous aurons plus de ressources à investir dans la mise en œuvre de nos orientations stratégiques de développement commercial".

L'action Eligo a clôturé la journée de vendredi inchangée à 2,34 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior à Alliance News

