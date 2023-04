Eligo a clôturé l'exercice 2022 avec une perte ; les recettes augmentent

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Eligo Spa a arrêté lundi les comptes consolidés et le projet d'états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'une perte de 942 097 euros.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,1 millions d'euros.

L'Ebitda est négatif à hauteur de 365 575 euros. Les coûts qui ont eu le plus d'impact sur le résultat sont les coûts de service de 1,5 million EUR, imputables aux coûts de publicité et de marketing, et les coûts d'achat de biens et de matières premières de 460 000 EUR, liés à l'achat de produits et de matières premières pour la production de biens destinés à la vente.

L'EBIT est également négatif, à moins 890 174 euros. La valeur la plus élevée est enregistrée par l'amortissement des actifs incorporels, qui s'élève à 390 000 euros, en raison des investissements réalisés au cours de l'année, notamment en ce qui concerne le développement de logiciels propriétaires, ainsi que de l'opération d'introduction en bourse.

"Ces résultats, lit-on dans la note de la société, sont le fruit de la phase d'importants investissements et de la profonde transition commerciale, managériale et technologique de la société et du groupe, visant le développement de l'infrastructure technologique et de la plateforme propriétaire ELSA, Eligo Live Shopping Assistance, l'intégration de Masel Srl, société acquise en décembre 202, et les activités de relance de la marque Meltin'Pot, acquise en décembre 2021. Parallèlement, la société a lancé une série d'initiatives visant à optimiser et à rationaliser ses processus de développement commercial et technique, qui seront achevées au cours des années suivantes.

L'endettement financier net du groupe s'élève à 229 724 euros.

Eligo, pour sa part, a enregistré une perte au 31 décembre 2022 de 977 474 euros, contre un bénéfice de 13 835 euros en 2021.

La valeur de production s'est élevée à 1,9 million d'euros, contre 1,1 million d'euros l'année précédente, et le chiffre d'affaires a plus que doublé, passant de 679 295 euros à 1,8 million d'euros.

L'EBITDA ajusté a été négatif de 93 386 euros, alors qu'il était positif de 156 992 euros au 31 décembre 2021.

L'Ebit était négatif de 482 233 euros, contre un montant positif de 52 011 euros en 2021.

La dette nette est de 224 347 euros contre 1,5 million d'euros en 2021.

L'action d'Eligo est actuellement suspendue alors qu'elle a clôturé hier à 2,34 euros par action.

