(Alliance News) - Eligo Spa a annoncé jeudi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec une perte de 1,2 million d'euros, en baisse par rapport à une perte de 500 000 euros au cours de la même période l'année dernière.

Les revenus ont augmenté à 878 000 euros, soit une hausse de 20 % par rapport aux 730 000 euros déclarés au 30 juin 2022. Ce résultat est principalement généré par la société mère Eligo, grâce aux ventes réalisées par le biais de la place de marché propriétaire.

L'Ebitda est négatif de 960 000 euros contre 212 000 euros au S1 2022, reflétant une augmentation des coûts liés au soutien et au développement de l'activité, en particulier les dépenses de publicité, de marketing et de personnel, qui ont augmenté de plus de 716 000 euros par rapport à la même période de l'année précédente.

Après des dépréciations, des amortissements et des réductions de valeur d'environ 196 000 euros, l'EBIT est négatif de 1,2 million d'euros, contre 500 000 euros au 30 juin 2022.

L'endettement net s'établit à 219 000 euros, globalement en ligne avec le 31 décembre 2022 (223 000 euros), avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 618 000 euros.

Le cours de l'action Eligo a clôturé à 2,150 euros par action jeudi.

