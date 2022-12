Eligo fait entrer le stylisme personnel en bourse ; la capitalisation boursière est de 14 millions d'euros 28/12/2022 | 19:22 Envoyer par e-mail :

(Alliance News) - Eligo Spa a atterri sur le segment professionnel d'Euronext Growth Milan mercredi, la société de fashion tech représentant la 25ème admission depuis le début de l'année et portant à 189 le nombre de sociétés cotées sur le Growth italien. La capitalisation boursière lors de l'introduction en bourse s'élève à 13,9 millions d'euros pour la société, qui propose un service innovant de stylisme personnel qui accompagne les utilisateurs dans leurs choix d'achat au sein d'une place de marché dédiée à l'excellence du Made in Italy. Eligo a développé un canal de vente innovant avec une expérience client engageante et interactive. Naomi Kohashi, PDG d'Eligo, a déclaré : "L'accès au marché boursier représente l'évolution de notre parcours de croissance, qui vise à étendre le modèle commercial en l'appliquant à différents secteurs verticaux tels que la beauté, la maison, le style de vie. Grâce à la plateforme propriétaire d'ELSA, nous visons à intercepter les marques italiennes indépendantes et de niche, en leur offrant une plus grande force commerciale pour se proposer à travers les nouveaux canaux de marketing numérique grâce à notre expertise technologique pour être compétitifs sur les nouvelles plateformes mondiales". "En effet, ELSA est synonyme d'innovation dans le secteur de la mode, capable de transformer l'expérience d'achat en ligne et le mode de fonctionnement de la force de vente, en garantissant la connexion et l'évolutivité du modèle économique. La cotation nous permettra notamment de renforcer notre marque et celle des marques Made in Italy, d'accroître le développement sur le marché étranger, de poursuivre le développement de la plateforme numérique propriétaire et d'élargir la communauté des stylistes personnels". Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com Copyright 2022 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.