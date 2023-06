Elior : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours

Goldman Sachs a revu à la baisse son objectif de cours à 12 mois sur Elior, ramené de quatre à 3,45 euros, avec une opinion maintenue à 'neutre'.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire indique avoir abaissé sa perspective de marge opérationnelle pour 2023 à 1,5% du fait de l'intensification des pressions inflationnistes au second semestre et de la difficulté que le groupe rencontre dans la renégociation de ses contrats avec les administrations publiques en France.



Au-delà de la persistance de l'inflation, qui laisse entrevoir un redressement plus long que prévu des marges à compter de l'an prochain, l'analyste souligne que ses nouvelles estimations tiennent également compte de l'acquisition de Derichebourg Multiservices.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.