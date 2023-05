Elior Group : UBS confirme son conseil sur le titre

UBS estime que les résultats du 1er trimestre 2023 sont globalement en ligne. Suite à cette publication, le bureau d'analyses confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 3,2 E.



'Elior a publié un chiffre d'affaires de 2 478 millions d'euros (contre 2 444 millions d'euros attendus par UBSe, consensus 2 440 millions d'euros) au premier semestre 2023, avec une croissance organique de 14,1% (UBSe 10,9%, consensus 12,3%), un EBITA ajusté de 41 millions d'euros (UBSe 35 millions d'euros, cons 42 millions d'euros), avec une marge de 1,7%' indique UBS.



Attendant une croissance organique plus faible au second semestre qu'au premier, Elior anticipe désormais pour l'exercice en cours, une croissance organique du CA d'environ 10% et une marge d'EBITA ajusté vers le bas de sa fourchette initiale de 1,5 à 2%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.