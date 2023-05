Elior : Oddo abaisse sa cible après les semestriels

Oddo BHF maintient son opinion 'sous-performance' sur Elior avec un objectif de cours abaissé de 2,8 à 2,6 euros, au lendemain d'une publication au titre du premier semestre du groupe très sanctionnée, avec une déception sur les perspectives.



S'il reste 'confiant quant aux fondamentaux du secteur de la restauration collective et sa résilience en temps de crise économique', l'analyste estime qu'Elior 'a accumulé un certain nombre d'erreurs stratégiques et opérationnelles au cours des dernières années'.



'D'un point de vue purement opérationnel, nous considérons toujours que l'amélioration chez Elior sera plus lente que ses concurrents, même avec l'intégration de DMS, avec un risque d'intégration relativement élevé à court terme', affirme-t-il.



