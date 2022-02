Elior : Stifel dégrade sa recommandation à 'vendre'

Stifel a dégradé mercredi sa recommandation sur le titre Elior, qu'il ramène de 'conserver' à 'vendre' avec un objectif revu à la baisse de 6,5 à 4,9 euros.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, le broker dit s'attendre à ce que la sous-performance du groupe de restauration collective et de services continue.



'Nous pensons que le rythme du redressement d'Elior va rester modéré en regard de celui de ses pairs, illustrant son modèle économique moins diversifié et des marges moins résistantes à l'inflation', explique-t-il.



'Cela pourrait de nouveau retarder le retour du groupe à un cash-flow libre positif, tout en maintenant l'endettement à des niveaux élevés', poursuit-il.



Stifel souligne que ces éléments font planer un certain nombre d'incertitudes quant à la réalisation des objectifs de moyen terme, ce qui pourrait à son tour ouvrir la voie à des révisions à la baisse des prévisions du marché, prévient-il.



