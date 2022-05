Elior : Stifel reste à vente, abaisse son objectif de cours

Stifel réaffirme une recommandation 'vente' sur Elior avec un objectif de cours abaissé de 3,5 à 2,8 euros, reflétant ses estimations réduites après une publication au titre du premier semestre 2021-22 qui 'a apporté son lot de nouvelles décevantes'.



Le broker déclare rester prudent sur le rythme de la reprise des marges et la génération de free cash-flow, et pense que 'les objectifs à moyen terme restent trop ambitieux, à la fois au niveau du chiffre d'affaires et des marges'.



'Ceci rend la situation financière quelque peu incertaine, avec peu de visibilité concernant le rythme du désendettement sur les 18 prochains mois et un risque potentiel sur les prochains tests de covenants', ajoute Stifel.



