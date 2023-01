CDP Climate Challenge 2022 : Elior reconnu pour son implication environnementale

Le Groupe œuvre au quotidien pour réduire l'impact de son activité sur l'environnement et implique collaborateurs, clients et convives dans cette dynamique. Chaque année, Elior Group mesure son bilan carbone et met en place des actions concrètes afin de diminuer son impact sur l'environnement, comme le

La gouvernance efficace de la RSE permet d'articuler les enjeux du Groupe depuis les instances dirigeantes jusqu'aux équipes opérationnelles. La stratégie climat est validée par Bernard Gault, Président-Directeur Général d'Elior Group et mise en œuvre par un comité RSE Groupe qui se réunit plusieurs fois par an. L'avancée de la stratégie RSE du Groupe fait partie des objectifs de tous les membres du Top Management.

Aurélie Stewart, Directrice RSE de Groupe Elior déclare « Nous obtenons, pour la deuxième année consécutive, une réelle reconnaissance de la pertinence de notre stratégie climat. Œuvrer pour la préservation d'une planète habitable tout en garantissant une restauration saine et durable pour nos convives est essentiel pour Elior. Nous sommes ravis de cette distinction et allons poursuivre nos engagements en la matière afin de créer une véritable dynamique vertueuse pour la planète, pour nos employés, nos partenaires et nos convives ».

En tant que restaurateur social et responsable, Elior Group s'est engagé dans le cadre de sa feuille de route RSE, à prendre part à la transition vers une société moins carbonée et à préserver les ressources de la planète. Le Groupe s'est ainsi fixé pour objectif de réduire de 12% ses émissions de gaz à effet de serre par repas en 2025, en utilisant 80% d'électricité renouvelable sur ses sites, en améliorant leur performance énergétique, en réduisant de 30% le gaspillage alimentaire et en réduisant l'impact carbone de son offre alimentaire.

Pour la deuxième année consécutive, Elior a obtenu la note B dans le classement Climate Change 2022 du Carbon Disclosure Project (CDP), organisme international de référence, qui évalue la performance de la stratégie carbone des entreprises en leur attribuant une note de A à D. La stratégie concrète et continue d'Elior Group pour une restauration collective respectueuse des humains et des ressources de la planète est une nouvelle fois reconnue.

développement de son offre de plats végétariens. Le Groupe a par ailleurs internalisé la compétence carbone afin de garantir un suivi opérationnel efficace par une équipe d'experts.

Une projection sur la gestion des risques climatiques et l'adaptation au changement climatique en lien avec carbone4

Elior Group a souhaité aller plus loin et s'est récemment engagé dans un projet ambitieux en lien avec carbone4, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la stratégie bas carbone et l'adaptation au changement climatique, afin d'analyser l'impact du changement climatique pour le Groupe. L'objectif est, par la projection à long-terme via l'étude, d'embarquer à court-terme l'ensemble des parties prenantes dans une démarche de résilience climatique, de poursuivre l'intégration des sujets climatiques au cœur des métiers opérationnels et de mobiliser l'ensemble des départements dans la construction de la stratégie climat.

À propos d'Elior Group

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services, et une référence dans le monde de l'entreprise, de l'enseignement, de la santé, du social et des loisirs. En s'appuyant sur des positions solides dans 5 pays, le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 4,45 milliards d'euros. Ses 97 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour 3 millions de personnes dans 20 250 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans 2 400 sites en France. Le Groupe s'appuie sur un modèle économique construit autour de l'innovation et la responsabilité sociétale. Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015.

