ELIOR : reste dans le rouge et creuse ses pertes à cause du covid-19

Elior évolue dans les tréfonds du SBF 120, reculant de 3,44% à 6,31 euros, après avoir publié ce matin des résultats semestriels toujours lourdement plombés par l'épidémie. Le groupe de restauration collective a effet fait état d'une perte de 53 millions d'euros sur la période allant d'octobre 2020 à mars 2021, contre une perte de 17 millions sur la même période l'an dernier. L'EBITDA est lui aussi dans le rouge, de 25 millions d'euros, contre un bénéfice de 52 millions un an plus tôt, mais reste un peu meilleur que ce qu'attendait le consensus (-32 millions d'euros).



Les analystes de LCM tablaient quant à eux sur une perte d'EBITDA de 90 millions d'euros.



"L'impact sur l'EBITA ajusté de la perte de chiffre d'affaires (" drop-through ") sur le premier semestre est de 14 % (à taux de change constants), a expliqué Elior, une amélioration significative comparé à 22% au second semestre de l'exercice précédent qui reflète notre rigueur et notre agilité dans la maîtrise des coûts opérationnels".



Le chiffre d'affaires a, lui, connu un repli de 24% sur un an (dont -22,3% en organique), pour tomber à 1,87 milliard d'euros, en ligne avec les projections de LCM (1,844 milliard d'euros) et du consensus. Il a été réalisé à 52% à l'international sur le semestre, contre 56% un an plus tôt. Hors France, il a reculé de 28,4%,"avec une baisse plus marquée au Royaume-Uni alors que l'Italie a mieux résisté grâce à son exposition à l'industrie", observe LCM.



Dans l'Hexagone, le repli est de 18,1% "avec une bonne résistance du marché Entreprises par rapport aux autres pays et un segment Education bien orienté".



Elior se targue toutefois de connaître une dynamique commerciale soutenue, avec des perspectives en forte hausse grâce au renouvellement ou à la signature de contrats significatifs en restauration collective et services. De plus, au 31 mars 2021, le taux de rétention global atteint 91 %, soit le même niveau qu'un an plus tôt.



Le groupe reste toutefois prudent sur ses perspectives globales en raison du contexte sanitaire et reste "plus que jamais attentifs à la maîtrise de [ses] coûts opérationnels, plus complexe au second semestre qu'au premier du fait des conséquences du protocole Covid-19 en vigueur en France sur le marché Enseignement".



LCM reste "très prudent" également de son côté, estimant que "le durcissement des restrictions sanitaires en France, notamment sur le segment Education, pourrait dégrader la rentabilité". Le broker a réitéré sa recommandation à la Vente sur le titre Elior, avec un objectif de cours de 4,9 euros.