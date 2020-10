ELIOR : va supprimer 1888 postes dans la restauration en entreprises en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elior se classe lanterne rouge du SBF 120, reculant de 12,36% à 3,43 euros, au lendemain de l'annonce d'un projet de plan de sauvegarde de l’emploi au sein de son activité de restauration collective en Entreprise. Le plan qui a été présenté jeudi aux partenaires sociaux prévoit la suppression de 1888 postes, répartis sur 1260 lieux de restauration en entreprises opérés par Elior Entreprises et Arpège, sur l'ensemble du territoire français."Si la crise sanitaire et économique a des impacts importants mais conjoncturels dans les secteurs Enseignement et Santé, elle amplifie en revanche des mutations structurelles bien plus profondes dans les activités de restauration collective en Entreprises", a expliqué le groupe dans un communiqué.Elior a notamment illustré ces mutations structurelles par le recours croissant et pérenne au télétravail, estimée à "plus de deux jours par semaine, contre moins d'un jour il y a un an".En complément du plan, et pour faire face à des réductions d'activités qui seraient conjoncturellement liées à la crise sanitaire, le spécialiste de la restauration collective envisage d'avoir recours à un dispositif d'activité partielle de longue durée dans les sites ou la mise en place de ce dispositif serait possible (grands sites) et conviendrait à leur situation.Frédéric Galliath, Directeur Général de l'activité Entreprise au sein d'Elior France, a déclaré: "Autant que possible, un reclassement sera proposé aux collaborateurs concernés vers les autres activités du groupe en France - en restauration comme en services au travers des postes vacants, des postes créés par ce projet et du turnover habituel. On estime à plus de 1000 le nombre de postes potentiellement disponibles dans l'année à venir."