Elior : A suivre aujourd'hui

Elior a fait part de la signature du protocole d’accord et du traité d’apport avec Derichebourg SA, dans le prolongement du communiqué du 20 décembre 2022, relatif au projet d’acquisition de Derichebourg Multiservices par Elior Group. Il s'agit d'une étape importante pour la création d’un nouveau leader de la restauration collective et du multiservices. L'opération reste soumise à la satisfaction des conditions suspensives usuelles, en particulier l'obtention de l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations et l'obtention d'une dérogation de l'AMF.



L'opération devra être approuvée par les actionnaires d'Elior lors d'une assemblée générale mixte prévue le 18 avril 2023, étant rappelé que Derichebourg ne pourra pas voter sur la résolution concernant l'apport, conformément à l'article L225-10 du Code de commerce. La réalisation définitive de l'opération est prévue à cette date.



BDL Capital Management, Permian Investment Partners, FSP et EMESA, représentant environ 24,4% du capital et des droits de vote, soutiennent cette nouvelle étape dans la stratégie du groupe et voteront en faveur de l'opération d'apport à Elior des activités Multiservices de Derichebourg SA.