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ELIOR GROUP

(ELIOR)
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Elior-CA de 4,45 mds, Ebita ajusté de -48 mlns sur 2021-2022

23/11/2022 | 07:30
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23 novembre (Reuters) - Elior Group SA:

* CA ANNUEL DES ACTIVITÉS POURSUIVIES EUR 4,45 MDS VERSUS EUR 3,69 MDS IL Y A UN AN

* PERTE D'EBITA ANNUEL AJUSTÉ EUR 48 MLNS VERSUS PERTE EUR 64 MLNS IL Y A UN AN

* PERTE NETTE PART DU GROUPE ANNUELLE EUR 427 MLNS VERSUS PERTE EUR 100 MLNS IL Y A UN AN

* À FIN SEPTEMBRE, LIQUIDITÉ DISPONIBLE EUR 399 MLNS ; ENDETTEMENT FINANCIER NET EUR 1,217 MDS

* PERSPECTIVES 2022-2023: CROISSANCE ORGANIQUE DU CA D'AU MOINS 8%

* PERSPECTIVES 2022-2023: MARGE DEBITA AJUSTÉ COMPRISE ENTRE 1,5% ET 2,0%

* PERSPECTIVES 2022-2023: DÉPENSES DINVESTISSEMENT COMPRISES ENTRE 1,5% ET 1,7% DU CA

* RÉAFFIRMATION DES AMBITIONS FINANCIÈRES À HORIZON 2024 ET DES ENGAGEMENTS RSE À HORIZON 2025

* AU 30 SEPTEMBRE, 67% DE NOS CONTRATS AVAIENT ÉTÉ RENÉGOCIÉS AVEC SUCCÈS, TOTALISANT POUR LE GROUPE EUR 139 MLNS DE HAUSSES DE PRIX SUR 12 MOIS GLISSANTS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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CA 2022 4 397 M 4 518 M -
Résultat net 2022 -225 M -231 M -
Dette nette 2022 1 152 M 1 184 M -
PER 2022 -1,73x
Rendement 2022 -
Capitalisation 410 M 421 M -
VE / CA 2022 0,36x
VE / CA 2023 0,33x
Nbr Employés 98 755
Flottant 66,0%
Graphique ELIOR GROUP
Durée : Période :
Elior Group : Graphique analyse technique Elior Group | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ELIOR GROUP
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
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Nombre d'Analystes 17
Dernier Cours de Clôture 2,38 €
Objectif de cours Moyen 2,91 €
Ecart / Objectif Moyen 22,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Bernard Gault Chairman & Chief Executive Officer
Esther Gaide Chief Financial Officer
Bernard Duverneuil Chief Information & Digital Officer
Anne M. Busquet Independent Director
Virginie Dupérat-Vergne Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ELIOR GROUP-62.61%421
STARBUCKS CORPORATION-15.94%112 852
COMPASS GROUP PLC9.69%37 785
DARDEN RESTAURANTS, INC.-2.62%17 954
SODEXO16.92%13 311
JOLLIBEE FOODS CORPORATION18.30%4 911