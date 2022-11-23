Elior-CA de 4,45 mds, Ebita ajusté de -48 mlns sur 2021-2022

23 novembre (Reuters) - Elior Group SA:
* CA ANNUEL DES ACTIVITÉS POURSUIVIES EUR 4,45 MDS VERSUS
EUR 3,69
MDS IL Y A UN AN
* PERTE D'EBITA ANNUEL AJUSTÉ EUR 48 MLNS VERSUS PERTE EUR
64 MLNS
IL Y A UN AN
* PERTE NETTE PART DU GROUPE ANNUELLE EUR 427 MLNS VERSUS
PERTE
EUR 100 MLNS IL Y A UN AN
* À FIN SEPTEMBRE, LIQUIDITÉ DISPONIBLE EUR 399 MLNS ;
ENDETTEMENT
FINANCIER NET EUR 1,217 MDS
* PERSPECTIVES 2022-2023: CROISSANCE ORGANIQUE DU CA D'AU
MOINS 8%
* PERSPECTIVES 2022-2023: MARGE DEBITA AJUSTÉ COMPRISE
ENTRE 1,5%
ET 2,0%
* PERSPECTIVES 2022-2023: DÉPENSES DINVESTISSEMENT
COMPRISES
ENTRE 1,5% ET 1,7% DU CA
* RÉAFFIRMATION DES AMBITIONS FINANCIÈRES À HORIZON 2024 ET
DES
ENGAGEMENTS RSE À HORIZON 2025
* AU 30 SEPTEMBRE, 67% DE NOS CONTRATS AVAIENT ÉTÉ
RENÉGOCIÉS AVEC
SUCCÈS, TOTALISANT POUR LE GROUPE EUR 139 MLNS DE HAUSSES DE
PRIX SUR 12 MOIS GLISSANTS
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(Gdansk Newsroom)