Elior : Changements au sein du conseil d'administration d'Elior Group ; Bernard Gault nommé président-directeur général

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 4 juillet 2022 Changements au sein du conseil d'administration d'Elior Group ; Bernard Gault nommé président-directeur général Le conseil d'administration d'Elior Group s'est réuni et a acté sa recomposition à la suite de la prise de participation de Derichebourg au capital de la société annoncée le 19 mai 2022. Bernard Gault est nommé président-directeur général d'Elior Group ;

La société Derichebourg SA représentée par Daniel Derichebourg et la société Derichebourg Environnement représentée par Françoise Mahiou sont cooptées en tant qu'administrateurs, en remplacement des sociétés Sofibim représentée par Robert Zolade et Servinvest représentée par Sophie Javary ;

Célia Cornu, membre du comité stratégique de Sofibim, démissionne de sa fonction de censeur. Le conseil d'administration salue l'arrivée de Derichebourg SA en tant qu'actionnaire de référence d'Elior Group. Le conseil estime dans ce contexte qu'il est dans l'intérêt d'Elior de passer en revue les options stratégiques possibles de manière approfondie et d'examiner les meilleures options créatrices de valeur pour les actionnaires d'Elior Group. Pour mener à bien cette phase d'étude, le conseil a décidé de réunir les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général et a choisi, à l'unanimité, de confier à Bernard Gault le poste de président-directeur général d'Elior Group. Bernard Gault assurera ainsi la continuité et le succès du plan de redressement des marges qu'il a initié depuis sa nomination à la direction générale du Groupe le 1er mars 2022. Il pilotera en parallèle la phase de revue des options stratégiques au sein du conseil d'administration. Précédemment administrateur indépendant d'Elior Group, Bernard Gault est unanimement reconnu pour son expertise en conseil stratégique et financier et son engagement auprès des équipes d'Elior. Dans le cadre de l'évolution de la gouvernance d'Elior Group, le Conseil d'Administration a par ailleurs mis à jour son règlement intérieur (publié sur le site internet de la Société) et a fait évoluer le nombre et la composition de ses comités spécialisés, autour de deux comités : le comité des nominations et des rémunérations et le comité d'audit. eliorgroup.com

Gilles Cojan, administrateur a déclaré : « Ayant rejoint le Groupe en 1992, j'ai occupé de nombreuses fonctions avant de me voir confier la présidence du conseil d'administration en 2017. Le temps est désormais venu de passer le flambeau et je suis ravi que Bernard, que j'apprécie beaucoup et en qui j'ai toute confiance, ait accepté la proposition de nomination faite unanimement par le conseil. En tant qu'administrateur, je compte demeurer toujours très impliqué dans la vie du Groupe. » Bernard Gault, président-directeur général, a déclaré : « Je suis honoré de la pleine confiance accordée par le conseil d'administration. Je souhaite la bienvenue aux représentants de notre nouvel actionnaire de référence. Je souhaite qu'ils contribuent à insuffler un nouvel élan à notre Société. Je tiens, au nom du Groupe, à saluer l'extraordinaire parcours d'entrepreneur de Robert Zolade qui a transformé Elior en un leader mondial de la restauration collective. Il demeurera un exemple pour nous tous. Je tiens également à remercier Gilles Cojan pour son importante contribution aux succès d'Elior depuis la création du Groupe. Mes remerciements vont aussi à Sophie Javary pour sa contribution positive aux travaux du conseil et à Célia Cornu dans son rôle de censeur. Je suis pleinement déterminé à poursuivre le défi du redressement de la rentabilité opérationnelle du Groupe tout en le positionnant au mieux pour son développement futur. Je sais pouvoir compter pour cela sur l'engagement et la motivation sans faille de nos équipes, dont je salue l'attachement au Groupe et les efforts sans cesse renouvelés. » Les informations relatives à la rémunération de Bernard Gault en qualité de président-directeur général sont disponibles sur le site internet de la société à l'adresse suivante : https://www.eliorgroup.com/fr/le-groupe/gouvernance/conseil-dadministration. Cooptation de Françoise Mahiou et Daniel Derichebourg en qualité d'administrateurs Le conseil d'administration a décidé, sur proposition du comité des nominations et des rémunérations, de coopter la société Derichebourg SA représentée par Daniel Derichebourg et la société Derichebourg Environnement représentée par Françoise Mahiou à effet immédiat. Ils remplacent les sociétés Sofibim (représentée par Robert Zolade) et Servinvest (représentée par Sophie Javary), sociétés du groupe Sofibim, démissionnaires. Ces cooptations seront soumises à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale ordinaire d'Elior Group. Démission de Célia Cornu en qualité de censeur Le conseil d'administration a également pris acte de la démission de Célia Cornu de ses fonctions de censeur du conseil d'administration, à effet immédiat. Au terme de ces décisions, le conseil d'administration comprend dix membres, dont 50% de membres indépendants (hors administrateurs salariés) et cinq femmes. 2

Biographies Bernard Gault Bernard Gault, 63 ans, était administrateur indépendant d'Elior Group depuis le 9 mars 2018, avant d'être nommé directeur général par intérim du Groupe le 1er mars 2022. Il est associé fondateur de la société d'investissement Barville & Co, fondée en 2016, et co-fondateur de la société de conseils financiers et de gestion d'actifs Perella Weinberg Partners, constituée en 2006. Il a débuté sa carrière en 1982 à la Compagnie Financière de Suez avant de rejoindre Morgan Stanley en 1988, où il était notamment Managing Director jusqu'en 2006. Il est diplômé de Centrale Paris et de l'Institut d'Études Politiques de Paris. Daniel Derichebourg Daniel Derichebourg, 69 ans, de nationalité française est Président du Conseil d'administration et directeur général de la société Derichebourg SA depuis le 29 juin 2006. Autodidacte, il a démarré sa carrière en débarrassant des caves pour aider son père dans l'entreprise familiale, une petite société de récupération de déchets. Il a pris le contrôle de la société CFER en octobre 1996. a mené la restructuration et le développement de la société Compagnie Française des Ferrailles (devenue CFF Recycling) puis du groupe Derichebourg, suite à la fusion avec le groupe Penauille Polyservices intervenue en juillet 2007. Il veille aux grandes décisions stratégiques du Groupe. Françoise Mahiou Françoise Mahiou, 58 ans, est de nationalité française. Ingénieur et HEC Executive, Françoise Mahiou est administratrice certifiée ASC Sciences Po Paris/IFA et membre de l'Institut français des administrateurs (IFA). Operating Partner, Françoise Mahiou conseille et assiste les dirigeants, les actionnaires et, leurs équipes, afin de répondre aux besoins opérationnels et stratégiques, créateurs de valeur pour l'entreprise et les parties prenantes. Annexe 1 : Tableau récapitulatif de la composition du conseil d'administration et des comités spécialisés A propos d'Elior Group Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services, et une référence dans le monde de l'entreprise, de l'enseignement, de la santé, du social et des loisirs. En s'appuyant sur des positions solides dans 5 pays, le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 3,69 milliards d'euros. Ses 99 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour 3,6 millions de personnes dans 22 700 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans 2 400 sites en France. Le Groupe s'appuie sur un modèle économique construit autour de l'innovation et la responsabilité sociétale. Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015. Pour plus de renseignements : www.eliorgroup.com/ Elior Group sur Twitter : @Elior_Group Contacts presse Antonia Krpina - antonia.krpina@eliorgroup.com/ +33 (0)6 21 47 88 69 Taddeo - teamelior@taddeo.fr/ +33 (0)6 48 26 21 73 Relations Investisseurs Kimberly Stewart - kimberly.stewart@eliorgroup.com/ +33 (0)6 37 01 42 68 3