Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des multiservices, et une référence dans le monde de l'entreprise et des collectivités, de l'enseignement et de la santé. En s'appuyant sur des positions solides dans 10 pays, le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires pro forma de 5,8 milliards d'euros. Ses 133 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour 3,1 millions de personnes dans 20 200 restaurants sur trois continents.

Emesa est fière d'avoir été aux côtés d'Elior Group et de son Conseil d'administration durant près de dix ans. Emesa fait le choix de poursuivre son développement autour de ses activités historiques et quitte donc le conseil d'administration d'Elior Group avec confiance pour l'avenir du groupe, doté d'une structure actionnariale stable et de long terme sous la Présidence et la Direction Générale de Daniel Derichebourg, à qui nous souhaitons pleine réussite dans le redressement d'Elior ».

