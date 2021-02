Elior : Compte-rendu de l'assemblée générale mixte d'Elior Group

Regulatory News:

Dans le contexte de la crise Covid-19 et conformément aux dispositions adoptées par le Gouvernement pour freiner sa propagation, l’Assemblée Générale Mixte d’Elior Group (Paris:ELIOR) du 26 février 2021 (ci-après l’ « Assemblée Générale ») s’est réunie à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y participer.

L’Assemblée Générale a été retransmise en direct et reste accessible en différé sur le site internet d’Elior Group1.

Bien que tenue à huis clos, les actionnaires ont été invités à participer en posant des questions en amont et au cours de cette Assemblée Générale. L’ensemble des questions-réponses sera bientôt disponible sur le site internet d’Elior Group1.

Le quorum s’est établi à 74,55 % et 1 386 actionnaires ont participé à distance ou par correspondance.

Lors de cette Assemblée Générale, les actionnaires ont approuvé 23 des 24 résolutions proposées par le conseil d’administration d’Elior Group, notamment :

L’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2020 ;

Les rémunérations versées au cours ou attribuées au titre de l’exercice écoulé ainsi que la politique de rémunération des mandataires sociaux (« Say on Pay ex ante et ex post ») ;

») ; L’autorisation consentie au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions d’Elior Group dans le cadre d’un programme de rachat d’actions ;

Les autorisations et délégations données au conseil d’administration pour procéder, le cas échéant, à diverses augmentations de capital dans les conditions prescrites par la loi ;

La mise en harmonie des statuts d’Elior Group et la modification de son article 15.

Conformément à la recommandation du conseil d’administration, la 17ème résolution portant sur la délégation d’émission au profit des adhérents d’un plan d’épargne entreprise n’a pas été approuvée.

Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet d’Elior Group1.

