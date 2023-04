Elior : Compte-rendu de l'assemblée générale mixte d'Elior Group du 18 avril 2023

Biographies

Daniel Derichebourg était jusqu'à présent le président-directeur général de Derichebourg SA. Il a annoncé démissionner de ses fonctions de directeur général de Derichebourg SA ainsi que de l'ensemble de ses mandats opérationnels au sein du Groupe Derichebourg afin de se consacrer entièrement au redressement et au développement du groupe Elior.

Autodidacte, il a participé activement au développement de l'entreprise familiale de récupération de déchets créée par son père. Il a pris le contrôle de la société CFER en octobre 1996 et a mené la restructuration et le développement en France et à l'international de la société Compagnie Française des Ferrailles (devenue CFF Recycling puis Derichebourg SA). Il a dirigé l'acquisition et la restructuration du Groupe Penauille Polyservices entre 2004 et 2007 pour faire de Derichebourg SA un opérateur global en matière d'environnement et de services à l'environnement des entreprises et des collectivités. Par acquisitions successives (Lyrsa, Ecore, …) il a fait de Derichebourg SA un opérateur global de dimension internationale du recyclage des déchets et des services aux entreprises développant un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros.

Didier Grandpré a débuté sa carrière en 1993 dans une filiale d'Alcatel en tant qu'ingénieur commercial, avant de devenir en 1998 responsable de l'activité autoroute pour les équipements télécom de transmission. Il a ensuite rejoint le groupe Alcatel en 2001 comme auditeur interne senior. En 2004, il intègre le département des systèmes d'information. Il s'occupera ensuite de l'intégration des principales unités européennes dans un outil informatique commun de gestion financière. En 2007, lors de la fusion d'Alcatel et Lucent, il est nommé responsable de la transformation financière pour la région Europe et Sud. Puis, en 2009, il définit et met en œuvre le nouveau modèle opérationnel d'Alcatel-Lucent. En 2011, il accède au poste de contrôleur de la production et de la logistique avant d'évoluer vers le contrôle de la chaîne d'approvisionnement. En 2014, il est promu directeur de la planification et analyse financières du groupe. Avec l'intégration d'Alcatel-Lucent à Nokia, il est nommé, en plus de ses missions, « process owner » pour la définition et le déploiement des processus et des applications de contrôle de gestion, de prévisions, de reporting et d'analyse. Il a rejoint Elior Group en août 2018 en qualité de directeur du Contrôle Financier, avant d'être nommé directeur administratif et financier adjoint le 1er mars 2023.

Dominique Pélabon a débuté sa carrière en 1976 chez Sodexo où il a occupé des fonctions de terrain (responsable de secteur, commercial) avant de devenir directeur régional, directeur général du Benelux puis directeur général de Sodexo écoles et universités. En 1987 il rejoint la Compagnie Plastic Omnium pour prendre la direction générale des activités Environnement (Plastic Omnium Services) et la présidence de la Compagnie Signature (spécialisée dans la signalisation et la sécurité routière). Au cours de ces 15 années, il contribuera au développement des activités en Europe, aux USA, Amérique du sud et en Asie. Dominique Pélabon était membre du comité de direction de la Compagnie Plastic Omnium. En 2001, il rejoint Elior pour prendre la direction générale des activités Enseignement et Santé.